Сирены и сообщения на смартфонах: сегодня в Латвии проходит масштабная проверка системы оповещения

Во время проверки сирен тревоги в течение трех минут будет звучать волнообразный сигнал: звуковой сигнал будет длиться 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал и пауза. Проверка сирен проводится для того, чтобы выявить возможные неисправности или помехи в их работе, а также проверить слышимость звукового сигнала.