Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.
Телец
Сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в перманентную ссору со всеми вместе и с каждым в отдельности. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора, это, пожалуй, лучшее средство от плохого настроения.
Близнецы
Вы, подобно Летучему Голландцу, все время в пути, и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка.
Рак
Сегодня более всего вы будете нуждаться в собеседнике. Даже не столько в собеседнике, сколько в слушателе, время от времени говорящем "угу" и "да что вы говорите!".
Лев
Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши.
Дева
Сегодня предела вашим возможностям вам достичь не удастся. Используйте сие обстоятельство на полную катушку - не прогадаете.
Весы
Сегодня вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то и другое может довести вас до весьма плачевного состояния.
Скорпион
Сегодня вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут, и, чем удивляться, лучше ситуацией воспользоваться.
Стрелец
Не забывайте о людях, которые вам небезразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.
Козерог
Сегодня вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор. Придется потратить немало времени на выбор объекта, к которому оные силы можно было бы приложить, а то как бы даром не пропали.
Водолей
Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
Рыбы
Сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы позволять себе расслабиться и удовлетвориться содеянным.