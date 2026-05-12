"Нужно получить по морде и сунуть палец в розетку": красивые обещания о защите от дронов столкнулись с реальностью
После недавнего инцидента с дроном в Латвии снова заговорили о готовности страны к таким угрозам и о том, как власти должны информировать жителей в кризисной ситуации.
О том, что происходит с коммуникацией в кризисных условиях, в передаче «Kārtības rullis» дискутировали директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, специалист по рекламе, депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс, продюсер и режиссер Андрей Экис, а также социальный антрополог, ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиня (RSU) Клавс Седлениекс.
«На мой взгляд, сейчас мы не готовы отвечать на такие атаки дронов. Что бы ни говорилось и ни делалось раньше, ответа на такого типа атаки дронов у нас нет. В первую очередь потому, что их трудно увидеть — дроны так и создаются. И мое личное мнение таково: стратегические решения о том, как защищаться, влияют на то, что, например, могут попасть в такой город, как Резекне», — заявил директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.
Говоря об инциденте с дроном на прошлой неделе, Стендзениекс отметил: «Это должно было произойти, потому что та пирамида посланий и хвастовства, которая строилась последние годы, — стена дронов, купол — наконец рухнула. И хорошо, что так. Чем дольше она не рушилась бы, тем тяжелее было бы падение. Эти события высветили много проблемных вопросов».
Андрей Экис, говоря об извлеченных уроках, сказал:
«Нужно один раз получить по морде, второй раз, сунуть палец в розетку, чтобы сделать правильные выводы. Но лучше, чтобы это произошло сейчас, а не тогда, когда все начнется по-настоящему».
Гости передачи также обсуждали, что лучше в ситуации возможной угрозы — сразу сообщать об этом жителям или умалчивать. Седлениекс считает, что молчание не всегда плохо: если, например, рябь на озере объявить угрозой, а на самом деле там плывет бобр, людей лишь напрасно встревожат.
Андрей Экис с этим не согласился и привел в пример факт, который, по его мнению, должны знать все, но о котором широко не говорят: заминированные дроны могут быть опасны и после падения. Поэтому, если человек увидел такой дрон, к нему нельзя приближаться — он может взорваться. «Почему об этом не говорят громко и широко? Вообще, если есть угроза, нужно сразу сообщать! Мне иногда кажется, что мы живем в советской республике, где ответственный министр — я не говорю о каком-то конкретном министре — больше времени проводит, думая, как правильно подать информацию и как он будет выглядеть, чем о самом сообщении. Если что-то происходит, информировать нужно сразу, а не думать об имидже или, что еще хуже, скрывать информацию», — заявил Экис.