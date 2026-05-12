"Нужно получить по морде и сунуть палец в розетку": красивые обещания о защите от дронов столкнулись с реальностью

Андрей Экис с этим не согласился и привел в пример факт, который, по его мнению, должны знать все, но о котором широко не говорят: заминированные дроны могут быть опасны и после падения. Поэтому, если человек увидел такой дрон, к нему нельзя приближаться — он может взорваться. «Почему об этом не говорят громко и широко? Вообще, если есть угроза, нужно сразу сообщать! Мне иногда кажется, что мы живем в советской республике, где ответственный министр — я не говорю о каком-то конкретном министре — больше времени проводит, думая, как правильно подать информацию и как он будет выглядеть, чем о самом сообщении. Если что-то происходит, информировать нужно сразу, а не думать об имидже или, что еще хуже, скрывать информацию», — заявил Экис.