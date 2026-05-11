Новый курс для обороны Латвии: кандидат в министры делает ставку на опыт Украины и борьбу с дронами
Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») выбрала на должность министра обороны полковника Райвиса Мелниса. Одним из главных приоритетов он видит повышение эффективности оборонной отрасли с учетом опыта войны в Украине.
В понедельник Мелнис заявил Латвийскому телевидению, что осознает все вызовы, с которыми ему предстоит столкнуться. По его словам, он приходит на должность с профессиональной миссией — сделать оборонную отрасль значительно более эффективной и гибкой, чтобы как можно быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны.
«Это то, что я увидел в Украине, и именно это двигает вперед развитие Вооруженных сил Украины и позволяет им эффективно бороться с российской агрессией», — сказал Мелнис.
Он намерен привлечь к этому процессу специалистов Вооруженных сил Украины, которые могли бы помочь обучать военнослужащих подразделений противовоздушной обороны работе с системами перехвата дронов. По словам Мелниса, такие системы можно было бы интегрировать в мобильные группы, а также развернуть вдоль всей границы.
Вторым приоритетом на посту министра обороны Мелнис назвал упорядочение экосистемы военной промышленности и начало интеграции этой отрасли в Национальные вооруженные силы (НВС). Это, по его словам, позволило бы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить гораздо лучшую обратную связь.
Полковник также отметил, что после окончания срока полномочий, если его знания будут необходимы и командующий НВС сочтет, что он по-прежнему может быть полезен государству, он мог бы вернуться на военную службу.
Сейчас Мелнис является представителем Министерства обороны в Украине, а также внештатным советником Силини по вопросам военного сотрудничества. В НВС Мелнис служит с 1998 года. Ранее он был начальником отдела Оперативного планирования Оперативного управления Сухопутных войск, командиром 1-го механизированного пехотного батальона Сухопутной пехотной бригады, а также начальником департамента оперативного планирования Объединенного штаба НВС.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») объявил об отставке. Одновременно его демиссию потребовала премьер-министр Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять должность министра обороны. Он, по имеющейся информации, согласился. Премьер считает, что министерство должен возглавить профессионал.
Силиня приняла это решение после инцидентов с дронами в Латгале, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли.
В свою очередь Спрудс заявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и стремясь защитить армию от втягивания в политические игры. При этом продолжается оценка действий НВС после инцидентов, а также работа над укреплением противовоздушной обороны. Понедельник стал последним днем Спрудса на посту министра.
Партия «Прогрессивные» в понедельник днем заявила, что считает Силиню неспособной ответственно руководить правительством. Вместе с тем политическая сила подчеркнула, что в своих дальнейших действиях будет «взвешенной» и сначала пригласит премьер-министра на разговор. «Прогрессивные» надеются, что предстоящая встреча с главой правительства позволит прояснить дальнейшие шаги и перспективы работы кабмина.