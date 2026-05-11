После увольнения лучше не выбрасывать и не удалять: какие документы могут еще пригодиться
После увольнения многие считают, что отношения с работодателем полностью закончены: последняя зарплата получена, трудовой договор закрыт, рабочий чат удален. Однако юристы и трудовые специалисты советуют не спешить избавляться от документов.
В Латвии трудовые отношения регулируются Законом о труде. Он предусматривает, что при увольнении работодатель должен выплатить работнику все причитающиеся суммы в день увольнения. Если в этот день человек не работал, деньги должны быть выплачены не позднее следующего дня после того, как работник потребовал расчет. Это касается не только зарплаты за последний отработанный период, но и других выплат, если они положены. Поэтому после увольнения важно сохранить не один документ, а весь небольшой «пакет» бумаг, связанных с работой.
Первое, что стоит оставить, — трудовой договор и все приложения к нему. В договоре обычно указаны должность, размер оплаты, рабочее время, место работы, испытательный срок и другие важные условия. Если за время работы были изменения — например, менялась зарплата, должность, нагрузка или режим работы, — нужно сохранить и все дополнительные соглашения.
Государственная трудовая инспекция напоминает, что трудовой договор должен быть заключен письменно в двух экземплярах: один остается у работодателя, другой передается работнику. Именно этот экземпляр может понадобиться, если позже возникнет вопрос, на каких условиях человек работал на самом деле.
Второй важный блок — документы об увольнении. Это может быть заявление самого работника, уведомление работодателя об увольнении, соглашение сторон о прекращении трудовых отношений или приказ работодателя. Государственная трудовая инспекция отдельно указывает, что к документам о прекращении трудовых отношений относятся, в частности, заявление работника или уведомление работодателя, письменное соглашение сторон и другие документы, оформленные при завершении работы.
Эти бумаги особенно важны, если человек не согласен с основанием увольнения, сроками или размером выплат. Закон о труде предусматривает короткий срок для оспаривания увольнения: в суд с требованием признать уведомление работодателя недействительным можно обратиться в течение одного месяца со дня получения уведомления. В других случаях, когда нарушено право продолжать трудовые отношения, срок также составляет один месяц со дня увольнения.
Третий документ, который обязательно стоит сохранить, — окончательный расчет. Это расчетная информация, где должно быть видно, сколько работнику начислено при увольнении и какие суммы удержаны. В окончательный расчет могут входить зарплата за последний период, компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие, больничные за лист A и другие суммы, если они положены конкретному работнику. LV portāls со ссылкой на нормы Закона о труде поясняет, что окончательный расчет должен быть выдан и выплачен в последний день трудовых отношений.
Отдельно важно проверить компенсацию за неиспользованный отпуск. По Закону о труде ежегодный оплачиваемый отпуск нельзя заменить деньгами во время работы, но при прекращении трудовых отношений работодатель обязан выплатить компенсацию за весь период, за который работник отпуск не использовал.
Четвертый документ — расчетные листки по зарплате. Их лучше сохранять не только за последний месяц, но и за более длительный период, особенно если были сверхурочные, работа в праздники, ночные смены, премии, удержания или переменная зарплата. Закон о труде предусматривает, что при выплате зарплаты работодатель выдает расчет, где указана выплаченная сумма, удержанные налоги, обязательные взносы государственного социального страхования, а также отработанные часы, включая сверхурочные, ночные часы и работу в праздничные дни. По требованию работника работодатель обязан этот расчет объяснить.
Пятый полезный документ — справка о работе. Работник может письменно запросить у работодателя справку о трудовых отношениях. Согласно Закону о труде, работодатель обязан выдать ее в течение трех рабочих дней. В такой справке могут быть указаны продолжительность трудовых отношений, выполняемая работа, средний дневной и месячный заработок, удержанные налоги, обязательные социальные взносы и основание прекращения трудовых отношений.
Такая справка может пригодиться при обращении в госучреждения, при споре с работодателем, при подтверждении стажа, а иногда и при оформлении финансовых обязательств, если нужно подтвердить прежние доходы.
Шестое, что не стоит удалять, — переписка с работодателем. Особенно если увольнение проходило не спокойно: были споры о дате последнего рабочего дня, выплатах, отпуске, больничном, переработках, доступе к документам или возврате имущества. Это могут быть письма по электронной почте, сообщения, подписанные электронные документы, уведомления, ответы работодателя и подтверждения отправки.
Если работодатель не выдал окончательный расчет или не выплатил деньги, LV portāls советует просить расчет письменно — например, отправив запрос заказным письмом или подписав его электронной подписью и направив по электронной почте. При обращении в Государственную трудовую инспекцию желательно приложить трудовой договор, переписку с работодателем и другие документы, подтверждающие указанные факты.
Седьмой пункт — подтверждения выплат. Даже если расчетный листок выдан, стоит сохранить банковские выписки или другие подтверждения фактического поступления денег. Они могут показать, когда именно была выплачена зарплата, совпадает ли сумма с расчетом и не было ли задержки.
Также стоит проверить данные в государственных системах. Например, при оформлении пособия по безработице сначала нужно получить статус безработного в Государственном агентстве занятости, а затем подать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA). VSAA указывает, что для более быстрой выплаты пособия оба заявления желательно подать в правильной последовательности в один день.
При этом сами трудовые документы лучше все равно хранить у себя. Иногда ошибки или недостающие сведения всплывают не сразу — например, при назначении пособия, проверке социальных взносов, расчете будущей пенсии или споре о размере заработка.