После увольнения лучше не выбрасывать и не удалять: какие документы могут еще пригодиться

В Латвии трудовые отношения регулируются Законом о труде. Он предусматривает, что при увольнении работодатель должен выплатить работнику все причитающиеся суммы в день увольнения. Если в этот день человек не работал, деньги должны быть выплачены не позднее следующего дня после того, как работник потребовал расчет. Это касается не только зарплаты за последний отработанный период, но и других выплат, если они положены. Поэтому после увольнения важно сохранить не один документ, а весь небольшой «пакет» бумаг, связанных с работой.