Алена Остапенко опять в ударе - латвийская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира в Риме
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в понедельник вышла в четвертьфинал одиночного турнира серии WTA 1000 Rome. В матче 1/8 финала Остапенко, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, уверенно победила посеянную под 22-м номером россиянку Анну Калинскую (24-я ракетка мира) — 6:1, 6:2.
Выйдя в четвертьфинал, Остапенко заработала 215 очков рейтинга WTA, что на следующей неделе позволит ей улучшить позицию в рейтинге. Предварительно этот успех позволит вернуться в топ-30.
В прошлом году на этом турнире первая ракетка Латвии дошла до 1/8 финала, и в этом сезоне ей необходимо было защитить 120 рейтинговых очков.
В борьбе за выход в полуфинал Остапенко встретится с румынкой Сораной Кырстей (27-я ракетка мира), которая в 1/8 финала со счетом 6:2, 6:4 обыграла чешку Линду Носкову (13-я ракетка мира).
До этого Остапенко встречалась с Калинской четыре раза и во всех матчах потерпела поражения. Три месяца назад рижанка уступила этой сопернице в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дубае.
В матче первого круга Остапенко разгромила хозяйку корта Лукрецию Стефанини (154-я ракетка мира) — 6:0, 6:2, во втором круге победила румынку Елену Русе (67-я ракетка мира) — 2:6, 6:2, 6:3, а в третьем круге взяла верх над китаянкой Чжэн Синьвэнь (32-я ракетка мира) — 4:6, 6:4, 6:4.
В парном разряде Остапенко вместе с новозеландкой Эрин Рутлифф были посеяны под пятым номером, однако проиграли уже в матче первого круга.
Турнир в Риме на грунтовых кортах продлится до конца недели.