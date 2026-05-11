"Евровидение-2026" в Вене: когда смотреть, за кого можно голосовать и что важно знать латвийским зрителям
Латвийское общественное медиа (LSM) в этом году подготовило широкую программу к Международному конкурсу песни «Евровидение» — прямые трансляции полуфиналов и финала, специальные эфиры, документальный фильм о представительнице Латвии Атваре, а также цифровую активность в Roblox.
12 мая в 17:00 в Instagram и TikTok портала LSM.lv пройдет прямая трансляция из Вены с интервью Атвары. Зрители смогут задать ей свои вопросы.
Первый полуфинал «Евровидения» покажут 12 мая в 22:00. На LTV1 трансляцию будет комментировать Том Гревиньш, на Latvijas Radio 5 — Мартиньш Паберзис. Конкурс в этом году проходит в Вене: право на его проведение Австрия получила после победы JJ с песней Wasted Love на прошлогоднем конкурсе в Базеле. Юбилейное, 70-е «Евровидение» обещает яркие выступления и специальные праздничные элементы.
Латвийская представительница Атвара выступит во втором полуфинале, поэтому в первом полуфинале зрители из Латвии голосовать не смогут. 12 мая на сцену выйдут представители Молдовы, Швеции, Хорватии, Греции, Португалии, Грузии, Финляндии, Черногории, Эстонии, Израиля, Бельгии, Литвы, Сан-Марино, Польши и Сербии.
14 мая в 21:10 Латвийское телевидение покажет премьеру документального фильма «Atvara. Ēnas otrā puse.» Режиссер фильма — Лиене Эйцена, редактор — Эвалдс Дукулс. Картина расскажет о творческом пути Атвары — от детства и первых шагов в музыке до участия в 70-м конкурсе «Евровидение». В фильме также говорится о поддержке семьи, работе артистки за кулисами музыкальной индустрии и поиске собственного голоса.
В тот же день, 14 мая, в 20:00 на LSM.lv пройдет прямой эфир, в котором редакторы культуры и новостей Даце Отомере и Эдгар Зицанс обсудят первый полуфинал, шансы Атвары и особенности нынешнего конкурса.
Второй полуфинал начнется 14 мая в 22:00. Атвара выступит под 9-м номером с песней «Ēnā».
Право представлять Латвию она получила после победы в национальном отборе Supernova 2026. В этом полуфинале зрители из Латвии смогут голосовать за своих фаворитов. Вместе с Латвией выступят Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Дания, Австралия, Албания, Мальта, Норвегия и Украина.
Финал «Евровидения» состоится 16 мая. За час до него на LTV1 и Latvijas Radio 5 впервые одновременно выйдет специальная программа «Iešūpo Eirovīziju!», которую проведет Янис Петерсонс — радиоведущий и музыкант группы Citi Zēni. В эфире обсудят закулисье конкурса, путь Атвары от Supernova до сцены «Евровидения», главные тенденции конкурса и влияние геополитики.
Финальная трансляция начнется в 22:00. На LTV1 ее будут комментировать Том Гревиньш и Кетия Шенберга, на Latvijas Radio 5 — Мартиньш Паберзис. Место в финале уже гарантировано странам «Большой четверки» — Франции, Германии, Италии и Великобритании, а также прошлогодней победительнице Австрии.
LSM также расширяет присутствие в цифровой среде: с 5 мая пользователям Roblox доступна интерактивная среда с активностями и мини-играми, посвященными «Евровидению».
Голосовать в Латвии можно будет по телефону, с помощью SMS, в приложении Eurovision Song Contest app и на сайте esc.vote. В полуфинале голосование начнется после последней песни, а в финале — незадолго до первого выступления. Как обычно, за представителя своей страны в Латвии голосовать нельзя.