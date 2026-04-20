Впервые за 65 лет: страна ЕС решилась на радикальный шаг в отношении "Евровидения"
Испанская государственная телерадиовещательная корпорация RTVE приняла беспрецедентное решение полностью отказаться от трансляции конкурса "Евровидение" в этом году. Об этом сообщает rus.err.ee.
Это решение стало знаком протеста против участия Израиля в конкурсе и его допуска со стороны Европейского вещательного союза.
Впервые с 1961 года, когда Испания дебютировала на "Евровидении", шоу исчезнет из эфирной сетки государственного телевидения страны. В руководстве RTVE подчеркнули, что в нынешней ситуации сохранять нейтралитет стало невозможно, а вокруг конкурса сложилась атмосфера политического недоверия.
Несмотря на то, что ранее от участия в "Евровидении" отказались несколько стран, включая Ирландию, Нидерланды, Словению и саму Испанию, шаг Мадрида считается наиболее радикальным, так как он лишает испанских зрителей возможности даже наблюдать за ходом конкурса. Решение вещателя уже получило официальную поддержку со стороны правительства Испании.
Несмотря на политические скандалы и бойкоты со стороны ряда стран, подготовка к 70-му конкурсу песни в Вене идет полным ходом. Полуфиналы юбилейного шоу состоятся 12 и 14 мая, а финал - 16 мая.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, на международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году Латвию представит певица Атвара с песней на латышском языке Ēnā («В тени»).