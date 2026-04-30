ВИДЕО: представлена впечатляющая сцена "Евровидения-2026" - организаторы обещают беспрецедентное шоу
В Вене, в концертном комплексе Stadthalle, официально открыли сцену 70-го конкурса «Евровидение». Торжественную церемонию провёл федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
После того как телерадиокомпания ORF показала ускоренное видео двухнедельного процесса строительства, для гостей устроили масштабное световое шоу, демонстрирующее технические возможности сцены и творческий потенциал постановок для 35 стран-участниц.
Президент Ван дер Беллен назвал крупнейшее музыкальное телешоу в мире «праздником разнообразия», подчеркнув, что «Евровидение» объединяет разные страны и культуры.
Сцена площадью около 2000 квадратных метров и весом 210 тонн была построена менее чем за две недели, при этом в пиковые моменты над ней работали до 300 человек одновременно в круглосуточном режиме.
В конструкции использовано более 5000 квадратных метров перерабатываемого сценического материала, а также 816 метров стальных труб общей массой три тонны.
В этом году особое внимание уделено освещению: применяются исключительно энергоэффективные LED- и лазерные технологии — 2135 световых приборов, более 8500 управляемых LED-элементов и 80 подъемных механизмов для движущихся световых установок.
Визуальная часть шоу также выходит на новый уровень: задействовано около 28 камер прямой трансляции, впервые используется система «ARRI Alexa 35 Cinematic LIVE», создающая кинематографическое изображение.
Прямые трансляции конкурса пройдут 12, 14 и 16 мая. Латвию на «Евровидении» в этом году представляет Atvara с песней «Ēnā», победившая в национальном отборе «Supernova 2026». Выступление состоится во втором полуфинале 14 мая, а в случае успеха — и в финале 16 мая.