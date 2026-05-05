Атвара начала свой путь на "Евровидение".
Латвийские звезды
Сегодня 13:10
Атвара отправилась в Вену, где будет представлять Латвию на "Евровидении"
Певица Атвара в начале этой недели отправилась в место проведения конкурса «Евровидение» в Вене, Австрия, чтобы представить Латвию на 70-м международном песенном конкурсе.
«Пораааа! Латвия отправляется в Вену!» — написала Атвара в социальных сетях под видео.
На международном конкурсе «Евровидение» Атвара будет представлять Латвию с песней «Ēnā», которая победила в конкурсе Латвийского телевидения Supernova 2026.
Атвара после победы в Supernova рассказала, что её выступление было доработано и адаптировано под большую сцену «Евровидения». Команда уточнила технические детали, изменила некоторые элементы и отказалась от других, чтобы сценический образ в Вене выглядел более убедительно. Как именно будет выглядеть номер, зрители смогут увидеть уже на самом конкурсе.
Латвия выступит во втором полуфинале «Евровидения» в Вене 14 мая, а в случае выхода в финал — также 16 мая.