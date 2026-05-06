Появились первые фото с репетиции Атвары на "Евровидении"
Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» опубликовали первые фотографии с репетиции представительницы Латвии Атвары на большой сцене в Вене. Организаторы конкурса описали Атвару коротко, но точно — как артистку, которая знает, как сиять на сцене.
В соцсетях фанаты очень положительно встретили первые репетиционные фотографии Атвары и атмосферу ее выступления. Многие радуются, что номер, показанный на Supernova, существенно не изменился, отмечая, что уже тогда он выглядел готовым для «Евровидения». В комментариях звучат надежды, что Латвии в этом году удастся попасть в финал, а песню Атвары «Ēnā» называют красивой балладой с сильной атмосферой, от которой у слушателей уже сейчас «мурашки по коже».
Как уже сообщалось, во вторник, 5 мая, певица Атвара в столице Австрии Вене провела свою первую репетицию на большой сцене «Евровидения».
Латвия выступит на «Евровидении» в Вене во втором полуфинале 14 мая и, в случае выхода дальше, в финале 16 мая. Правда, букмекеры пока ставят на то, что Латвии в финале не будет.