Появились первые фото с репетиции Атвары на "Евровидении"

В соцсетях фанаты очень положительно встретили первые репетиционные фотографии Атвары и атмосферу ее выступления. Многие радуются, что номер, показанный на Supernova, существенно не изменился, отмечая, что уже тогда он выглядел готовым для «Евровидения». В комментариях звучат надежды, что Латвии в этом году удастся попасть в финал, а песню Атвары «Ēnā» называют красивой балладой с сильной атмосферой, от которой у слушателей уже сейчас «мурашки по коже».