Владимиру Синицину недавно исполнилось 74 года.
Скончался известный спортивный комментатор и первый чемпион Латвии по снукеру Владимир Синицын
В воскресенье, 31 мая, в Германии ушел из жизни известный спортивный комментатор и первый чемпион Латвии по снукеру Владимир Синицын (1952–2026).
Как сообщают СМИ, Синицын, играя в снукер с друзьями в Германии, почувствовал себя плохо, после чего был доставлен в больницу, где его сердце остановилось. Причиной смерти стал разрыв аорты.
Владимир Синицын окончил Рижский политехнический институт по специальности, связанной с вычислительной техникой, а позднее получил журналистское образование в Латвийском университете. В 1981 году он начал работать спортивным комментатором на Латвийском телевидении, а в 2000 году стал комментировать матчи на телеканале Eurosport.
Даже в этом году, в возрасте 73 лет, Синицын комментировал Чемпионат мира по снукеру. Следует отметить, что он также был первым чемпионом Латвии по снукеру — этот титул он завоевал в 1995 году.