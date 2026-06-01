Стали известны новые детали трагедии на Денали: латвийские альпинисты упали с высоты около 300 метров
Выжившие участники латвийской экспедиции на Денали впервые рассказали новые подробности трагедии: сорвавшиеся альпинисты упали примерно на 300 метров по крутому снежно-ледовому склону. Команда просит дать покой семьям погибших и тем, кто пережил случившееся.
Один из участников экспедиции Валдис Пуриньш в соцсетях подчеркнул, что выжившие участники североамериканской экспедиции сделали все возможное, чтобы спасти попавших в беду товарищей, однако до эвакуации вертолетом выжил только Мартиньш Билзенс.
В записи выражена благодарность рейнджерам Национального парка Денали, представителям Консульской службы Латвии и всем, кто оказал помощь и поддержку. Пуриньш сообщил, что сейчас делается все возможное, чтобы вся команда как можно скорее могла вернуться в Латвию.
Альпинист отметил, что для выживших произошедшее стало тяжелым потрясением, и попросил общество уважать приватность родных погибших и членов команды. Более подробная информация об обстоятельствах случившегося может последовать позже. «Сейчас мы очень просим дать покой всем, кто находится в горе и трауре», — говорится в записи.
Как сообщалось, в конце мая при падении с крутого склона самой высокой горы Северной Америки Денали погибли трое альпинистов из Латвии — Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс. Еще один участник экспедиции — Мартиньш Билзенс — в тяжелом состоянии был доставлен в больницу в Анкоридже. Сейчас у врачей уже нет опасений за его жизнь, его состояние стабильное, позднее сообщал Латвийский союз альпинистов (LAS) со ссылкой на информацию Консульского отдела посольства Латвии в США.
Тем временем трое других участников экспедиции — Пуриньш, Эдгар Маджулис и Гунтис Свариньш — были эвакуированы с горы при помощи спасателей. У двоих из них были выявлены обморожения.
Согласно информации, предоставленной Службой национальных парков США, несчастный случай произошел на участке восхождения между верхним промежуточным лагерем High Camp и перевалом Denali Pass. Падение началось в районе, близком к перевалу Денали, примерно на высоте 18 200 футов, или 5545 метров.
Информация на сайте службы, опубликованная в четверг, 28 мая, свидетельствует, что в первом инциденте двое альпинистов были эвакуированы с горы примерно в 23.00 по местному времени. В субботу служба уточнила, что это был отдельный инцидент. Около полуночи рейнджеры Национального парка получили второе сообщение о том, что четверо альпинистов из команды из семи человек упали в районе перевала Денали. Трое альпинистов вернулись в верхний промежуточный лагерь High Camp после того, как помогали своим сорвавшимся товарищам.
Ранее команда экспедиции сообщала агентству LETA, что высотная экспедиция латвийских альпинистов была запланирована с 10 мая по 11 июня. Целью экспедиции было восхождение на высочайшую вершину Северной Америки — Денали высотой 6190 метров.
Денали — самая близкая к полярному кругу гора такой высоты. Альпинисты ранее подчеркивали, что в этой экспедиции речь идет не столько о высоте, сколько о холоде. Ожидались морозы до минус 30 градусов, штормы и более трех недель жизни в палатке на снегу — с рюкзаком весом 25 килограммов и санями весом 25 килограммов на старте.
Альпинисты ранее сообщали, что Пуриньш, Маджулис и погибшая Пучека участвовали в двух предыдущих экспедициях клубов Латвийского союза альпинистов, достигнув вершин Авиценна высотой 7134 метра, Озоди высотой 7105 метров и Сомони высотой 7495 метров, совершив первовосхождение на почти 6000-метровую вершину в долине Минджар в Памире и накопив опыт в условиях высокогорья.
Также отмечалось, что у остальных участников экспедиции — погибших Олте и Кунигса-Салакса, а также Билзенса, Зеймулиса и Свариньша — тоже был необходимый высотный опыт.
Вершина Денали находится всего в 390 километрах от полярного круга. Маршрут начинается на высоте 2200 метров на леднике Кахилтна, куда можно попасть только на самолетах, садящихся прямо на лед. После снежных бурь все находящиеся в базовом лагере участвуют в утрамбовывании снега, чтобы самолеты могли безопасно садиться и взлетать, ранее объясняли альпинисты. Экспедиции необходимо преодолеть почти 4000 метров по высоте, пройдя в общей сложности около 100 километров. Почти все участки маршрута нужно проходить несколько раз, перенося снаряжение и продукты на 25 дней.