Стали известны новые детали трагедии на Денали: латвийские альпинисты упали с высоты около 300 метров

Вершина Денали находится всего в 390 километрах от полярного круга. Маршрут начинается на высоте 2200 метров на леднике Кахилтна, куда можно попасть только на самолетах, садящихся прямо на лед. После снежных бурь все находящиеся в базовом лагере участвуют в утрамбовывании снега, чтобы самолеты могли безопасно садиться и взлетать, ранее объясняли альпинисты. Экспедиции необходимо преодолеть почти 4000 метров по высоте, пройдя в общей сложности около 100 километров. Почти все участки маршрута нужно проходить несколько раз, перенося снаряжение и продукты на 25 дней.