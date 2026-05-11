Рижские пляжи готовы к сезону: вода признана безопасной

Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления в начале мая организовал мониторинг качества воды также в 20 популярных среди жителей местах для купания, и почти везде результаты анализов были хорошими. Немного хуже показатели качества воды в популярном среди жителей озере Гайльэзерс возле улицы Хипократа напротив улицы Седас, где купаться пока не рекомендуется.