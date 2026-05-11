Обещают миллион новых рабочих мест к 2030 году. В какой отрасли это будет?
По оценкам экспертов, отрасль Deep Tech в Европе уже к 2030 году может достичь стоимости почти в триллион евро и создать до миллиона новых рабочих мест. В свою очередь, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяет развитие этой сферы как один из важнейших инструментов для трансформации экономики, укрепления технологической конкурентоспособности и устойчивости общества в условиях растущей геополитической неопределенности.
Но что это значит для обычного человека? Это не просто цифры в отчетах — это новые способы лечить болезни, передвигаться и защищать свои дома.
Что такое Deep Tech простыми словами?
Если обычные приложения в вашем смартфоне (вроде доставки еды или соцсетей) — это «надстройка», то Deep Tech — это фундамент. Это технологии, в основе которых лежат серьезные научные открытия.
- Искусственный интеллект, который не просто пишет тексты, а находит микроскопические осколки на рентгеновских снимках.
- Биотехнологии, позволяющие создавать протезы, которыми человек управляет силой мысли.
- Новые материалы, которые делают технику прочнее и экологичнее.
Такие проекты требуют годы исследований и огромные вложения, но именно они определяют, в каком мире мы будем жить через 10 лет.
Украина: когда инновации спасают жизни здесь и сейчас
Обычно путь технологии из лаборатории в жизнь занимает годы. Но война в Украине изменила правила игры. Сегодня Украина стала главной мировой площадкой, где сложнейшие разработки проверяются в реальных, а не тепличных условиях.
Как отмечает украинский эксперт по инновациям Мария Краснощок, наука в Украине превратилась из «двигателя экономики» в инструмент выживания. Если раньше разработка могла длиться годами, то сейчас путь от идеи до готового прибора может занять всего пару недель.
Что уже работает:
- Умные протезы: украинские компании (например, Esper Bionics или Allbionics) создают бионические руки и ноги, которые «учатся» подстраиваться под конкретного человека с помощью ИИ.
- Телемедицина: опытные хирурги из любой точки мира могут дистанционно помогать коллегам проводить сложнейшие операции прямо в прифронтовых госпиталях.
- Виртуальная реальность: ее используют для реабилитации раненых, чтобы избавить их от фантомных болей и помочь быстрее привыкнуть к протезам.
Почему это важно для Европы и Латвии?
Опыт Украины показал: технологии — это и есть национальная безопасность. Это понимает и Латвия, которая сделала ставку на биомедицину и умные материалы.
Уже 14 и 15 мая этого года в Риге пройдет крупная конференция Deep Tech Atelier 2026, организованная Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA), которая соберет в Риге ученых, стартапы, инвесторов, политиков и экспертов в области технологий из более чем 60 стран.
Deep Tech — это не про далекий космос. Это про то, как быстро врачи смогут поставить диагноз, как долго мы будем оставаться здоровыми и насколько безопасным будет наше общество. Будущее создается прямо сейчас, и, как показывает практика, скорость внедрения идей сегодня важна так же сильно, как и сами идеи.