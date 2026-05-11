Обещают миллион новых рабочих мест к 2030 году. В какой отрасли это будет?
Технологическая трансформация изменит европейский рынок труда.
Европа стоит на пороге технологического бума. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году сектор так называемых «наукоемких технологий» (Deep Tech) вырастет до невероятного триллиона евро и создаст около миллиона новых рабочих мест.

По оценкам экспертов, отрасль Deep Tech в Европе уже к 2030 году может достичь стоимости почти в триллион евро и создать до миллиона новых рабочих мест. В свою очередь, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяет развитие этой сферы как один из важнейших инструментов для трансформации экономики, укрепления технологической конкурентоспособности и устойчивости общества в условиях растущей геополитической неопределенности.

Но что это значит для обычного человека? Это не просто цифры в отчетах — это новые способы лечить болезни, передвигаться и защищать свои дома.

Что такое Deep Tech простыми словами?

Если обычные приложения в вашем смартфоне (вроде доставки еды или соцсетей) — это «надстройка», то Deep Tech — это фундамент. Это технологии, в основе которых лежат серьезные научные открытия.

  • Искусственный интеллект, который не просто пишет тексты, а находит микроскопические осколки на рентгеновских снимках.
  • Биотехнологии, позволяющие создавать протезы, которыми человек управляет силой мысли.
  • Новые материалы, которые делают технику прочнее и экологичнее.

Такие проекты требуют годы исследований и огромные вложения, но именно они определяют, в каком мире мы будем жить через 10 лет.

Украина: когда инновации спасают жизни здесь и сейчас

Обычно путь технологии из лаборатории в жизнь занимает годы. Но война в Украине изменила правила игры. Сегодня Украина стала главной мировой площадкой, где сложнейшие разработки проверяются в реальных, а не тепличных условиях.

Как отмечает украинский эксперт по инновациям Мария Краснощок, наука в Украине превратилась из «двигателя экономики» в инструмент выживания. Если раньше разработка могла длиться годами, то сейчас путь от идеи до готового прибора может занять всего пару недель.

Что уже работает:

  • Умные протезы: украинские компании (например, Esper Bionics или Allbionics) создают бионические руки и ноги, которые «учатся» подстраиваться под конкретного человека с помощью ИИ.
  • Телемедицина: опытные хирурги из любой точки мира могут дистанционно помогать коллегам проводить сложнейшие операции прямо в прифронтовых госпиталях.
  • Виртуальная реальность: ее используют для реабилитации раненых, чтобы избавить их от фантомных болей и помочь быстрее привыкнуть к протезам.

Почему это важно для Европы и Латвии?

Опыт Украины показал: технологии — это и есть национальная безопасность. Это понимает и Латвия, которая сделала ставку на биомедицину и умные материалы.

Уже 14 и 15 мая этого года в Риге пройдет крупная конференция Deep Tech Atelier 2026, организованная Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA), которая соберет в Риге ученых, стартапы, инвесторов, политиков и экспертов в области технологий из более чем 60 стран. 

В Латвии наукоемкие технологии — особенно биомедицина, медицинские технологии и фармация, информационно-коммуникационные технологии, фотоника и умные материалы — определены как одно из стратегических направлений развития страны.
Deep Tech — это не про далекий космос. Это про то, как быстро врачи смогут поставить диагноз, как долго мы будем оставаться здоровыми и насколько безопасным будет наше общество. Будущее создается прямо сейчас, и, как показывает практика, скорость внедрения идей сегодня важна так же сильно, как и сами идеи.

Зарегистрироваться для бесплатного участия в конференции можно здесь: https://deeptechatelier.com/.

