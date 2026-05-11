Дроны в Резекне: местные соцсети наполнились слухами раньше, чем "проснулись" власти

Ещё до официального объяснения в социальных сетях начала формироваться своя картина происходящего - с показаниями очевидцев, опасениями, вопросами о школах, а позже и неподтверждёнными заявлениями об украинских беспилотниках. Из анализа "Rēzeknes forums" видно, что первая волна комментариев начинается примерно в 3:35 утра. За первые 30 минут после первого сообщения было уже 56 комментариев, за первый час - более 170, а за два часа - более 400. Сначала преобладали попытки выяснить, что слышали жители и где это происходит. Позже к этому потоку присоединились вопросы о действиях Национальных вооруженных сил (НВС), сотовом оповещении, отмене уроков, происхождении дронов и возможном виновнике.