Дроны в Резекне: местные соцсети наполнились слухами раньше, чем "проснулись" власти
Инцидент с попаданием дронов в нефтехранилище в Резекне сопровождался стремительным информационным всплеском: еще до официальных объяснений соцсети заполнили сотни сообщений, догадок и тревожных вопросов жителей о возможной угрозе.
7 мая около 3 часов утра в Резекне случился не только инцидент с безопасностью, но и информационный кризис. Город еще спал, когда первые вопросы о взрыве, звуках самолетов и вспышке появились в местной группе "Rēzeknes forums" на Facebook. Люди пытались понять, было ли произошедшее локальной аварией, военной угрозой или признаком того, что война России против Украины физически ощущается в латвийском приграничном городе, сообщает LETA+.
Ещё до официального объяснения в социальных сетях начала формироваться своя картина происходящего - с показаниями очевидцев, опасениями, вопросами о школах, а позже и неподтверждёнными заявлениями об украинских беспилотниках. Из анализа "Rēzeknes forums" видно, что первая волна комментариев начинается примерно в 3:35 утра. За первые 30 минут после первого сообщения было уже 56 комментариев, за первый час - более 170, а за два часа - более 400. Сначала преобладали попытки выяснить, что слышали жители и где это происходит. Позже к этому потоку присоединились вопросы о действиях Национальных вооруженных сил (НВС), сотовом оповещении, отмене уроков, происхождении дронов и возможном виновнике.
Последствия падения дрона в Резекне (07.05.26)
Позже Государственная полиция сообщила, что 7 мая в Резекне в нефтехранилище попали два дрона. "Rēzeknes forums" - это не небольшой закрытый чат. Это публичная группа в Facebook, насчитывающая около 27 000 участников - примерно столько людей и проживает в Резекне.