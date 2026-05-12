Завершился первый полуфинал "Евровидения": какие страны прошли в финал
В Вене завершился первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026». По его итогам стали известны первые десять стран, которые продолжат борьбу в гранд-финале. Конкурс в этом году проходит в австрийской столице, на арене Wiener Stadthalle, а финал запланирован на 16 мая.
За места в финале в первом полуфинале боролись 15 участников. В решающий этап конкурса прошли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша.
Таким образом, борьбу на «Евровидении-2026» после первого полуфинала завершили Эстония, Грузия, Черногория, Португалия и Сан-Марино.
По традиции имена финалистов были объявлены в случайном порядке — это не отражает итоговое место участников в полуфинале. Подробные результаты голосования, как правило, публикуются уже после завершения всего конкурса, чтобы не влиять на восприятие финала.
В этом году «Евровидение» проходит на фоне повышенного внимания к политическому контексту конкурса. Ряд стран отказался от участия или трансляции из-за присутствия Израиля, однако Европейский вещательный союз сохранил страну в списке участников.
Второй полуфинал состоится 14 мая, после чего станет известен полный состав гранд-финала, а также то, пройдет ли Латвия. Финал «Евровидения-2026» состоится в субботу, 16 мая.