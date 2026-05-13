В Латвии срочно нужны доноры крови нескольких групп
Государственный центр доноров крови (VADC) призывает откликнуться всех жителей, которые могут сдавать кровь. Сейчас особенно срочно необходима кровь групп 0-, A+, B+ и A-.
По данным VADC, запасы крови этих групп нуждаются в пополнении, поэтому центр обращается к потенциальным донорам с просьбой не откладывать визит. Сдача крови помогает медикам оказывать жизненно важную помощь пациентам, которым она может понадобиться после операций, травм, осложнений при родах, при онкологических заболеваниях и в других тяжелых ситуациях.
В центре напоминают: один донорский визит может иметь решающее значение для человека, который в этот момент борется за жизнь или нуждается в срочном лечении. Поэтому отклик каждого донора сейчас особенно важен.
Сдать кровь можно в любой постоянной точке сдачи крови, а также во время выездов Государственного центра доноров крови. Актуальную информацию о местах и времени приема доноров можно посмотреть на сайте.