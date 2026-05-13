В Латвии
Сегодня 09:02
Облака, дождь и до +14 градусов: какой будет погода в Латвии сегодня
День в Латвии пройдет под плотными облаками: во многих местах еще будут идти дожди, местами возможна гроза, а теплее +14 градусов воздух не прогреется.
Днем небо будет в основном облачным. В первой половине дня дожди ожидаются во многих местах, а во второй половине дня — главным образом на востоке страны. Местами возможна гроза.
Будет дуть слабый ветер, однако в течение дня он усилится до умеренного юго-западного, южного ветра. Температура воздуха составит +10…+14 градусов, а в Курземе ожидается более прохладная погода: там температура будет примерно такой же, как ночью, +7…+10 градусов.
В Риге днем сохранится преимущественно облачная погода. В первой половине дня еще ожидается дождь, возможна гроза, затем осадки прекратятся. Ветер будет слабым, воздух прогреется до +10…+12 градусов.