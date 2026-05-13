На Большое кладбище в Риге вернули исторический объект, вновь обретенный удивительным образом
Как сообщает Рижская дума, на Большом кладбище на свое историческое место вернулось основание креста на могиле генерал-майора Георга фон Корнрумпфа. Чтобы его можно было безопасно установить, в ближайшее время предусмотрены работы по благоустройству места захоронения и укреплению основания.
Благодаря внимательности жителя Биерини, исследователя Латвийского института истории и доктора исторических наук Андрея Гусаченко удалось идентифицировать и вернуть на историческое место элемент захоронения генерал-майора Георга фон Корнрумпфа. Долгое время он находился в Биерини, возле баскетбольной площадки на территории «Каменного сада».
«Спасибо человеку, который незамедлительно сообщил о своей находке — это ответственный и очень важный поступок. Призываем и других жителей сообщать о подобных случаях Рижскому агентству памятников, потому что, как оказывается, Рига до сих пор скрывает неизвестные нам исторические свидетельства», — говорит директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня.
После обнаружения камня правильной формы с едва читаемой надписью было установлено, что это часть элемента захоронения с видимыми креплениями для креста, который когда-то был грубо вырван с могилы. После подтверждения информации и установления оригинального места захоронения была организована доставка камня на его историческое место.
Рижское агентство памятников действовало оперативно, организовав перевозку надгробной плиты на ее историческое место — на Большое кладбище, в сектор Яковлевского кладбища, где похоронен генерал-майор Георг фон Корнрумпф.
Существует высокая вероятность того, что надгробная плита была вырвана с захоронения в годы советской оккупации и использовалась в бытовых целях, пока не оказалась в парке Биерини, где долгие годы оставалась незамеченной.
Генерал-майор Георг фон Корнрумпф родился 12 декабря 1820 года, умер 16 февраля 1891 года в Риге, где и был похоронен на Яковлевском кладбище. Он служил в лейб-гвардии уланском полку, позднее исполнял служебные обязанности в Могилеве, а также активно участвовал в общественной жизни — жертвовал средства на строительство театра. По меньшей мере одна из его дочерей — Евгения — была помещицей Быховского уезда (Беларусь).