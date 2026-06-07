От диагноза к норме: как западная психиатрия в результате десятилетий научных споров отказалась считать гомосексуальность расстройством

Следующим масштабным исследованием стала работа «Адаптированность открыто гомосексуальных мужчин», опубликованная в 1957 году американским психологом и сексологом Эвелин Хукер. Сама Хукер поначалу тоже считала, что гомосексуальность — это болезнь. В 1944 году ей было 37 лет, и она преподавала в одном из университетов Лос-Анджелеса. Однажды после занятий к ней подошел студент по имени Сэм и признался, что он, как и большинство его друзей, гей. Сэм был одним из самых способных учеников в классе, и, несмотря на его ориентацию, они с преподавательницей быстро подружились.