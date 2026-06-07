Картофельные драники с сыром: простой рецепт с хрустящей корочкой
Хрустящие снаружи, мягкие внутри и с тянущимся сыром — такие картофельные драники легко превращаются из простого домашнего блюда в полноценный горячий ужин.
Ингредиенты
Для драников:
- картофель — 5-6 средних клубней
- твердый сыр — 100 г
- яйцо — 1 шт.
- лук — 1 небольшая головка
- мука — 2-3 ст. л.
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
- растительное масло — для жарки
Для сметанного соуса:
- сметана — 150-200 г
- чеснок — 1-2 зубчика
- укроп или петрушка — небольшой пучок
- соль — по вкусу
- черный перец — по желанию
Как приготовить
Картофель очистите и натрите на крупной или средней терке. Лук тоже натрите или очень мелко нарежьте. Если картофель дал много сока, массу нужно хорошо отжать — это важный момент, иначе драники будут расползаться на сковороде.
Сыр натрите на терке и добавьте к картофелю. Вбейте яйцо, всыпьте муку, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой, но и не плотной, как тесто. Если картофель очень сочный, можно добавить еще немного муки, но важно не переборщить, чтобы драники остались нежными.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте картофельную массу небольшими порциями и слегка прижимайте, формируя плоские драники. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны, пока они не станут румяными и хрустящими.
Готовые драники лучше выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком, мелко нарезанной зеленью, солью и перцем. Дайте соусу постоять хотя бы 5-10 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.