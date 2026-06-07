Картофельные драники с сыром: простой рецепт с хрустящей корочкой
Фото: Otkrito.lv
Картофельные драники с сыром лучше всего есть сразу после приготовления, пока они горячие и хрустящие.
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Картофельные драники с сыром: простой рецепт с хрустящей корочкой

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Хрустящие снаружи, мягкие внутри и с тянущимся сыром — такие картофельные драники легко превращаются из простого домашнего блюда в полноценный горячий ужин.

Ингредиенты

Для драников:

  • картофель — 5-6 средних клубней
  • твердый сыр — 100 г
  • яйцо — 1 шт.
  • лук — 1 небольшая головка
  • мука — 2-3 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу
  • растительное масло — для жарки

Для сметанного соуса:

  • сметана — 150-200 г
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • укроп или петрушка — небольшой пучок
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по желанию

Как приготовить

Картофель очистите и натрите на крупной или средней терке. Лук тоже натрите или очень мелко нарежьте. Если картофель дал много сока, массу нужно хорошо отжать — это важный момент, иначе драники будут расползаться на сковороде.

Сыр натрите на терке и добавьте к картофелю. Вбейте яйцо, всыпьте муку, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой, но и не плотной, как тесто. Если картофель очень сочный, можно добавить еще немного муки, но важно не переборщить, чтобы драники остались нежными.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте картофельную массу небольшими порциями и слегка прижимайте, формируя плоские драники. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны, пока они не станут румяными и хрустящими.

Готовые драники лучше выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком, мелко нарезанной зеленью, солью и перцем. Дайте соусу постоять хотя бы 5-10 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

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