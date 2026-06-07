Картофельные драники с сыром: простой рецепт с хрустящей корочкой

Сыр натрите на терке и добавьте к картофелю. Вбейте яйцо, всыпьте муку, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой, но и не плотной, как тесто. Если картофель очень сочный, можно добавить еще немного муки, но важно не переборщить, чтобы драники остались нежными.