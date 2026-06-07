Швеция оказалась в безвыходной ситуации и готовится сажать детей за решетку

Однако власти признают, что остановить вербовку детей гораздо сложнее. Поэтому ставка делается не только на наказание, но и на реабилитацию. В специальных учреждениях для несовершеннолетних основной акцент планируется сделать на образовании и психологической поддержке. Заключенные смогут учиться, заниматься спортом, играть в видеоигры и участвовать в развивающих программах. Руководители будущих учреждений отмечают, что многие подростки, попадающие туда, никогда ранее не жили отдельно от родителей и нуждаются не только в контроле, но и в эмоциональной поддержке.