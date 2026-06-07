Швеция оказалась в безвыходной ситуации и готовится сажать детей за решетку
Еще недавно Швецию считали одной из самых безопасных стран Европы. Теперь власти обсуждают отправку 13-летних детей в тюрьмы, пытаясь остановить банды, которые вербуют подростков для убийств и взрывов, сообщает Reuters.
За последнее десятилетие Швеция столкнулась с беспрецедентным ростом организованной преступности. Страну регулярно сотрясают перестрелки, взрывы и заказные убийства, а все чаще исполнителями тяжких преступлений становятся несовершеннолетние. По данным полиции, преступные группировки активно используют социальные сети для вербовки подростков, а иногда и детей в возрасте всего 11 лет.
На этом фоне правительство предлагает радикальную реформу. Согласно законопроекту, возраст уголовной ответственности может быть снижен с 15 до 13 лет. Если инициатива будет одобрена парламентом, подростки, осужденные за наиболее тяжкие преступления, включая убийства, будут направляться не в систему социальной опеки, а в специальные тюрьмы.
Министр юстиции Гуннар Штроммер ранее заявил, что страна находится в чрезвычайной ситуации. Только за прошлый год в судебных разбирательствах по делам об убийствах и покушениях на убийство фигурировали 52 ребенка младше 15 лет. По его словам, речь идет уже не о кражах или грабежах, а о самых тяжких преступлениях.
По оценкам правоохранительных органов, в Швеции насчитывается около 17,5 тысячи активных членов банд и еще около 50 тысяч связанных с ними лиц. Преступные сети занимаются наркоторговлей, мошенничеством и разбоями, зарабатывая ежегодно около 185 миллиардов шведских крон.
Правительство утверждает, что жесткие меры уже приносят результаты. Если в 2022 году в результате перестрелок погибли 62 человека, то в 2025 году число жертв снизилось до 44. Одной из причин называют увеличение количества арестованных членов преступных группировок.
Однако власти признают, что остановить вербовку детей гораздо сложнее. Поэтому ставка делается не только на наказание, но и на реабилитацию. В специальных учреждениях для несовершеннолетних основной акцент планируется сделать на образовании и психологической поддержке. Заключенные смогут учиться, заниматься спортом, играть в видеоигры и участвовать в развивающих программах. Руководители будущих учреждений отмечают, что многие подростки, попадающие туда, никогда ранее не жили отдельно от родителей и нуждаются не только в контроле, но и в эмоциональной поддержке.
Парламент Швеции должен проголосовать по законопроекту 15 июня. Итоги этого решения могут определить дальнейший курс страны в борьбе с одной из самых серьезных внутренних проблем последних лет — стремительным ростом подростковой преступности, связанной с организованными бандами.