Одни умирают, другие уезжают: Латвия получила неприятные цифры
Ситуацию с демографией в Латвии можно описать как стабильно тяжелую. Новые данные Центрального статистического управления показывают: хотя в прошлом году сокращение численности населения было самым небольшим за последние три года, в стране по-прежнему умирает больше людей, чем рождается, а уезжает больше, чем приезжает.
Изменилась и возрастная структура матерей. Если десять лет назад больше всего детей рождалось у женщин 25-29 лет, то сейчас лидирует группа 30-34 года. При этом стало меньше совсем молодых матерей до 19 лет и больше женщин, рожающих после 35 и 40 лет.
Большинство новорожденных, как и раньше, — первые дети в семье. Однако доля вторых детей снизилась, а доля третьих и четвертых выросла. Это может говорить о том, что при общем падении рождаемости относительно большая часть детей появляется в уже многодетных семьях.
С 2024 по 2025 год рождаемость на 1000 жителей снизилась в 31 самоуправлении Латвии. Рост зафиксирован только в десяти краях. Самое заметное падение произошло в Алуксненском крае — с 7,2 до 4,3 новорожденных на 1000 жителей. Существенное снижение также отмечено в Краславском, Аугшдаугавском, Айзкраукльском и Южнокурземском краях.
На этом фоне выделяется Саулкрастский край, где зафиксирован самый большой рост рождаемости: показатель увеличился с 5,6 до 7,8 новорожденных на 1000 жителей, то есть примерно на 39%. В прошлом году там были задекларированы 63 новорожденных, годом ранее — 57. Выросло и общее число жителей: с 9983 до 10 113.
Местные жители и представители края объясняют это сочетанием нескольких факторов: спокойной средой, природой, морем, близостью к Риге и хорошим транспортным сообщением. Люди отмечают, что Саулкрасты подходят для семей с детьми: здесь безопасно, есть места в детских садах, развивается инфраструктура.
В Саулкрастском крае выплачивается пособие при рождении ребенка в размере 500 евро, в школах предоставляются бесплатные обеды для всех детей, есть поддержка многодетных семей. Однако председатель краевой думы Нормунд Лицис считает, что молодые семьи выбирают Саулкрасты не столько из-за пособий, сколько из-за возможности жить вне шума большого города, но при этом оставаться недалеко от столицы.
При этом даже в Саулкрастах специалисты признают: общая тенденция по стране остается негативной. В местном центре здоровья отмечают, что женщин, наблюдающихся по беременности, сейчас меньше, чем раньше, а все больше будущих матерей рожают после 30-35 лет.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в начале этого года в Латвии проживало 1,845 млн человек, что на 0,8%, или 15 500, меньше, чем годом ранее, и это наименьшее сокращение численности населения за последние три года.