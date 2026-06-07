Одни умирают, другие уезжают: Латвия получила неприятные цифры

За десять лет число новорожденных в Латвии сократилось почти вдвое: с 21 968 детей в 2016 году до 11 931 в прошлом году. Падение было стабильным, а в последние годы стало особенно заметным — за четыре года новорожденных стало меньше более чем на пять тысяч, сообщает LSM.lv.