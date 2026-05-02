В Латвии приближается демографический перелом: школам будет некого учить, а предприятиям - некого нанимать
К 2040 году число школьников в Латвии может сократиться почти наполовину, и это уже вызывает тревогу в системе образования и у работодателей. Профессиональные школы опасаются, что им просто некого будет учить, а бизнес — что в стране начнет остро не хватать рабочих рук.
Валмиерский техникум — одно из профессиональных учебных заведений Латвии, где можно освоить самые разные профессии. Адриан выбрал металлообработку: он считает, что это хорошо оплачиваемая сфера, а в его родном Валмиерском крае такие специалисты настолько востребованы, что предприятия готовы брать учащихся техникума на работу еще во время учебы, сообщают «TV3 Ziņas».
«Идешь на практику, и хотят, чтобы сразу остался работать. Я говорю: пока еще нельзя, сначала надо закончить школу, а потом можно идти. Но в Валмиере много возможностей. Есть несколько предприятий, которые ищут именно работников металлообработки. Эта программа довольно широкая: можно сваривать, фрезеровать, точить, гнуть листовой металл. Ты осваиваешь многое, это не так, что научился только одному. Это широкое понятие, поэтому потом легче найти работу», — говорит учащийся 3-го курса Валмиерского техникума Адриан Никелс.
Однако у техникума, который в последние годы серьезно инвестировал в современные установки и оборудование для обучения, возрастает тревога: будет ли в ближайшие годы кого учить. Прогнозы, мягко говоря, печальные.
Если в этом учебном году во всех общеобразовательных учреждениях Латвии в целом учились более 223 000 школьников, то прогнозы показывают, что уже через пять лет их число будет меньше 200 000. А к 2040 году демографическая яма будет ощущаться особенно сильно: общее число школьников составит лишь чуть больше 120 000 — более чем на 40% меньше, чем сейчас.
«Ситуация тревожная. К 2040 году в системе образования в целом число учащихся сократится наполовину по сравнению с нынешним моментом. При такой тенденции в профессиональное образование в 2040 году придет очень мало учащихся, и численно мы сможем подготовить мало специалистов для промышленности, где уже сейчас очень большой спрос, особенно с развитием индустриальных территорий в регионах», — говорит директор Валмиерского техникума Винета Мелнгарша.
К этому добавляется конкуренция со средними школами: они тоже почувствуют демографическую яму и разными способами будут пытаться привлечь учеников. В Министерстве образования признают: простого решения, которое позволило бы профессиональным школам и дальше готовить квалифицированную рабочую силу, нет. Но этим школам придется думать, как это делать. Один из вариантов — все больше концентрироваться на образовании взрослых.
«Взрослым придется переквалифицироваться, потому что профессии меняются, меняется и динамика рынка труда. Поэтому ключ к сохранению рабочей силы — обеспечить переквалификацию взрослых. Но понятно, что только этим проблема в стране в целом решена не будет, это затрагивает и компетенцию других министерств», — говорит директор департамента профессионального и взрослого образования Министерства образования Ингус Зитманис.
В Министерстве экономики также указывают, что нужно искать более быстрые и практичные решения. «На мой взгляд, сейчас очень важно всем вместе думать, как решать эту проблему. Мы ясно понимаем, что рабочих рук не будет хватать. Нужно думать о гораздо более коротких, насыщенных знаниями, но быстрее осваиваемых профессиях и навыках, которые нужны работодателю уже сегодня, а не сидеть за школьной партой, чтобы получить навыки, которые в наше время уже не нужны», — говорит директор департамента развития человеческого капитала Министерства экономики Байба Башкере.
Техникумы уже сейчас подстраиваются под рынок труда: оптимизируют программы, от части профессий отказываются, другие сокращают по времени, чтобы молодые люди могли быстрее начать работать.
Тем временем предприниматели смотрят в будущее с тревогой. Нехватка работников уже сейчас является проблемой, а демографический спад только усугубит ситуацию. Поэтому все чаще звучит и непопулярное в обществе решение — привлечение иностранной рабочей силы.
«Мы, может быть, не хотим это слышать, но удобнее и логичнее всего — русскоязычные люди из бывших советских стран. Как противоположность, конечно, есть индийцы. Но тогда кто? Экономическая ситуация Латвии такая, какая есть. Конечно, есть вопрос языка и все остальное», — говорит владелец производителя отопительных котлов SIA Grandeg Андрис Лубиньш.
Стоит также отметить, что из-за демографического спада могут понадобиться и другие непопулярные решения — например, еще более серьезная оптимизация школьной сети. Министерство образования ранее подсчитало, что уже с 2030 года Латвии хватило бы примерно 160 крупных средних школ и гимназий. Сейчас их примерно на 100 больше.