Хот-дог дома за 15 минут: простой рецепт для быстрого и вкусного перекуса
Хот-дог давно перестал быть исключительно уличной едой. Его вполне можно приготовить дома — быстро, просто и без особых затрат. Причем домашний вариант нередко получается даже вкуснее: можно выбрать хорошие сосиски, свежие булочки и добавить именно те соусы и овощи, которые нравятся вам, а не просто взять то, что оказалось под рукой.

Что понадобится:

  • 4 булочки для хот-догов
  • 4 сосиски
  • 2–3 маринованных огурца
  • 1 небольшая луковица
  • кетчуп
  • горчица
  • майонез или сырный соус — по желанию
  • немного масла для жарки

Как готовить:

Сначала подготовьте лук. Его можно нарезать тонкими полукольцами и слегка обжарить на сковороде до мягкости и золотистого цвета. Если не хочется жареного лука, этот шаг можно пропустить и использовать свежий.

Затем разогрейте сосиски. Их можно отварить в горячей воде, обжарить на сковороде или прогреть на гриле — в зависимости от того, какой вкус вам нравится больше. Если хотите более насыщенный вкус, лучше слегка подрумянить их на сковороде.

Булочки тоже лучше немного прогреть. Это можно сделать в духовке, на сухой сковороде или буквально на несколько секунд в микроволновке. Теплая булочка будет мягче и вкуснее.

Маринованные огурцы нарежьте тонкими полосками или кружочками.

Теперь можно собирать хот-дог. Аккуратно надрежьте булочку, но не разрезайте ее полностью. Внутрь сначала добавьте немного соуса, затем положите сосиску, после этого — огурцы, лук и сверху еще немного кетчупа, горчицы или другого соуса по вкусу.

Что можно добавить еще:

  • тертый сыр
  • хрустящий жареный лук
  • свежие помидоры
  • листья салата
  • острый соус
  • корейскую морковь
  • бекон

Несколько простых советов: чтобы хот-дог получился вкуснее, не стоит брать самые дешевые сосиски — именно от них во многом зависит результат. Булочки лучше выбирать мягкие, но не слишком сладкие. А если хочется сделать вкус более интересным, можно смешать сразу два соуса, например кетчуп и горчицу или майонез с чесноком.

