Хот-дог дома за 15 минут: простой рецепт для быстрого и вкусного перекуса
Хот-дог давно перестал быть исключительно уличной едой. Его вполне можно приготовить дома — быстро, просто и без особых затрат. Причем домашний вариант нередко получается даже вкуснее: можно выбрать хорошие сосиски, свежие булочки и добавить именно те соусы и овощи, которые нравятся вам, а не просто взять то, что оказалось под рукой.
Что понадобится:
- 4 булочки для хот-догов
- 4 сосиски
- 2–3 маринованных огурца
- 1 небольшая луковица
- кетчуп
- горчица
- майонез или сырный соус — по желанию
- немного масла для жарки
Как готовить:
Сначала подготовьте лук. Его можно нарезать тонкими полукольцами и слегка обжарить на сковороде до мягкости и золотистого цвета. Если не хочется жареного лука, этот шаг можно пропустить и использовать свежий.
Затем разогрейте сосиски. Их можно отварить в горячей воде, обжарить на сковороде или прогреть на гриле — в зависимости от того, какой вкус вам нравится больше. Если хотите более насыщенный вкус, лучше слегка подрумянить их на сковороде.
Булочки тоже лучше немного прогреть. Это можно сделать в духовке, на сухой сковороде или буквально на несколько секунд в микроволновке. Теплая булочка будет мягче и вкуснее.
Маринованные огурцы нарежьте тонкими полосками или кружочками.
Теперь можно собирать хот-дог. Аккуратно надрежьте булочку, но не разрезайте ее полностью. Внутрь сначала добавьте немного соуса, затем положите сосиску, после этого — огурцы, лук и сверху еще немного кетчупа, горчицы или другого соуса по вкусу.
Что можно добавить еще:
- тертый сыр
- хрустящий жареный лук
- свежие помидоры
- листья салата
- острый соус
- корейскую морковь
- бекон
Несколько простых советов: чтобы хот-дог получился вкуснее, не стоит брать самые дешевые сосиски — именно от них во многом зависит результат. Булочки лучше выбирать мягкие, но не слишком сладкие. А если хочется сделать вкус более интересным, можно смешать сразу два соуса, например кетчуп и горчицу или майонез с чесноком.