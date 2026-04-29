Кладбище лодок в Мазирбе: как советские ограничения превратили побережье в "музей под открытым небом"

До этого на побережье существовал обычай: старые лодки сжигали, часто в рамках обрядов, связанных с летним солнцестоянием. Однако в советский период такие действия были запрещены. В результате лодки начали просто оставлять в лесу за дюнами. Так постепенно сформировалось «кладбище».