ФОТО: в Риге зацвели магнолии - Ботанический сад ЛУ приглашает насладиться весной

Магнолии — одни из древнейших цветущих растений на Земле: они существовали еще во времена динозавров, около 100 миллионов лет назад. Их цветы сформировались в эпоху, когда опыление происходило с помощью жуков, поэтому они имеют плотную и устойчивую структуру.