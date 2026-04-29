ФОТО: в Риге зацвели магнолии - Ботанический сад ЛУ приглашает насладиться весной

В Ботаническом саду ЛУ зацвели магнолии (29.04.2026)
В Риге начался один из самых красивых весенних периодов — в Ботаническом саду Латвийского университета зацвели магнолии. Это долгожданное событие ежегодно превращает сад в живую открытку и привлекает как горожан, так и туристов.
Коллекция магнолий в Ботаническом саду — старейшая в Латвии: более 60 деревьев разного возраста, представляющих около 20 видов и сортов. Некоторые из них уже получили статус деревьев местного значения.
«Магнолии каждый год знаменуют начало весны в саду. Радует, что большинство деревьев успешно пережили суровую зиму. Хотя часть цветочных почек пострадала от морозов и цветение может показаться чуть скромнее, в целом магнолии сохраняют свою красоту», — отмечает руководитель коллекции древесных растений Мадара Лаздане.
Первыми в центральной части сада распустились магнолии Лебнера. Постепенно к ним присоединяются звездчатые магнолии и северные магнолии кобус. Это только начало сезона: в ближайшие недели, с наступлением более теплой погоды, сад будет наполняться все новыми красками.
Самыми старыми считаются огуречные магнолии и магнолии кобус, посаженные еще в конце 1950-х годов. Первая магнолия появилась здесь в 1936 году — это была магнолия Суланжа. Оригинальное дерево не сохранилось, но сегодня в саду растет его потомок.
Магнолии — одни из древнейших цветущих растений на Земле: они существовали еще во времена динозавров, около 100 миллионов лет назад. Их цветы сформировались в эпоху, когда опыление происходило с помощью жуков, поэтому они имеют плотную и устойчивую структуру.
В этом сезоне особое внимание может привлечь сорт Big Dude с гигантскими цветами диаметром до 20–25 см — он цветет в зоне рододендронов ближе к улице Дзирциема. В ближайшие недели на «магнолиевой поляне» также распустятся сорта Lennei и Nigra, отличающиеся насыщенными, темными оттенками.
В коллекции сада есть и редкие виды: три из них включены в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимые или находящиеся под угрозой исчезновения.
Продолжительность цветения зависит от погоды: в прохладные дни оно длится дольше, а в теплые — проходит быстрее, но более интенсивно. Обычно магнолии цветут с середины апреля до конца мая, хотя отдельные виды могут радовать цветами и позже.
Ботанический сад Латвийского университета — старейший ботанический сад страны, основанный в 1922 году. Сегодня это не только научный и образовательный центр, но и одно из любимых мест отдыха рижан.
Сад открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, включая майские праздники — это идеальный повод увидеть весну во всей ее красе.