Налоговая декларация в VID давно подана, но возврата все нет: почему деньги могут задерживаться

На размер возврата влияет и то, сколько подоходного налога человек фактически заплатил за год. Если налог был удержан в небольшом размере, вернуть больше этой суммы нельзя, даже если медицинских или образовательных расходов было много. Также действует лимит оправданных расходов — 600 евро на одного человека в год. Начиная с расходов за 2025 год возврат рассчитывается в размере 25,5% от суммы оправданных расходов; например, с 600 евро можно вернуть 153 евро. Неиспользованная часть расходов автоматически переносится на следующие три года.