Налоговая декларация в VID давно подана, но возврата все нет: почему деньги могут задерживаться
Каждую весну жители Латвии массово подают годовые декларации о доходах, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог — за медицинские услуги, образование, взносы в пенсионные фонды и другие оправданные расходы. Но иногда после подачи декларации проходит неделя, другая, третья, а деньги на счет так и не поступают. Это не всегда означает ошибку или проблему: у возврата налога есть свои сроки, проверки и нюансы.
По информации Службы государственных доходов (VID), переплаченный налог после подачи декларации возвращается на банковский счет в течение трех месяцев со дня получения декларации. То есть если декларация подана, например, 1 марта, деньги могут законно поступить не сразу, а в течение последующих трех месяцев.
Одна из самых частых причин ожидания — большая нагрузка на систему и сотрудников VID в первые недели после начала периода подачи деклараций. В 2026 году декларации за 2025 год жители начали подавать с 1 марта, и уже к утру 2 марта было подано более 210 тысяч деклараций. В первый день в EDS поступила примерно пятая часть всех деклараций, которые обычно подаются за год.
Еще одна причина задержки — необходимость проверки приложенных чеков и других документов. Чтобы вернуть налог за оправданные расходы, к декларации нужно приложить платежные документы: чеки, квитанции, платежные поручения. Если данные неполные, нечеткие, вызывают вопросы или требуют дополнительного подтверждения, обработка может занять больше времени.
Задержка возможна и в том случае, если человек ожидает возврат, но по расчету переплата не образовалась или оказалась меньше, чем в прошлые годы. VID отдельно предупреждал, что при подаче декларации за 2025 год у части жителей переплата может не возникнуть или быть меньше прежней. Это связано не с ошибкой в EDS, а с изменениями в применении налогов и льгот в течение года.
На размер возврата влияет и то, сколько подоходного налога человек фактически заплатил за год. Если налог был удержан в небольшом размере, вернуть больше этой суммы нельзя, даже если медицинских или образовательных расходов было много. Также действует лимит оправданных расходов — 600 евро на одного человека в год. Начиная с расходов за 2025 год возврат рассчитывается в размере 25,5% от суммы оправданных расходов; например, с 600 евро можно вернуть 153 евро. Неиспользованная часть расходов автоматически переносится на следующие три года.
Иногда деньги не поступают из-за технических или формальных причин. Например, в декларации может быть указан неверный банковский счет, счет может быть закрыт, либо человек забыл подтвердить декларацию после заполнения. Поэтому первое, что стоит сделать при задержке, — зайти в EDS и проверить статус декларации: она должна быть именно подана, а не сохранена как черновик.
Также важно проверить сообщения от VID в разделе переписки EDS. Если Службе государственных доходов нужны уточнения или дополнительные документы, информация обычно появляется именно там. Вопросы о годовой декларации и оправданных расходах можно задать через раздел «Переписка с VID», а также по консультационному телефону VID +371 67120000.
Отдельная ситуация — если у человека есть долги перед государством или другие обязательства. В таких случаях переплата может быть не перечислена на счет полностью, а направлена на покрытие задолженности. Поэтому если в EDS видно, что переплата рассчитана, но денег нет, стоит проверить не только статус декларации, но и наличие налоговых долгов или других решений, которые могли повлиять на выплату.
Не стоит забывать и о том, что декларацию можно подавать не только сразу в марте. Добровольную годовую декларацию для возврата переплаченного налога можно подать в течение трех лет. Поэтому тем, кто не спешит, иногда проще дождаться периода, когда нагрузка на систему и сотрудников VID станет меньше.
Если прошло меньше трех месяцев, а в EDS нет сообщений об ошибках или запросов на уточнение, чаще всего остается просто ждать. Но если трехмесячный срок уже истек, декларация имеет статус поданной, банковский счет указан верно, а возврат так и не поступил, тогда стоит связаться с VID через EDS или по телефону и уточнить конкретную причину задержки.