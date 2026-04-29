Шокирующие подробности встречи Трампа и короля Карла III: эксперты расшифровали разговор по губам
В понедельник, 27 апреля, британский король Карл III вместе с супругой Камиллой побывал с официальным визитом в США. У короля и президента США Дональда Трампа состоялся конфиденциальный разговор, который расшифровал эксперт по чтению по губам.
Всего через несколько минут после встречи Дональд Трамп, как утверждает эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг, затронул тему стрельбы, произошедшей в субботу на ужине Ассоциации журналистов при Белом доме, а также упомянул президента России Владимира Путина, сообщает New York Post.
По словам специалиста, после обмена приветствиями в саду Белого дома Трамп, по всей видимости, сказал королю: «Эта стрельба…». В ответ Карл, вероятно, заметил: «Я бы не хотел стоять здесь слишком долго. Думаю, мне не следовало здесь находиться».
Затем Трамп поинтересовался, все ли в порядке с королем, и добавил: «Это нехорошо». Далее он продолжил: «Я не был готов, но теперь готов. Прямо сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны».
По словам Хиклинг, Карл попытался прервать разговор: «Мы поговорим об этом позже». Однако Трамп продолжил, предупредив: «У меня есть ощущение… если он сделает то, что сказал, он уничтожит людей». «В другой раз», — вновь повторил король, после чего тема сменилась.
Далее разговор перешел к проекту Трампа по строительству бального зала в Белом доме стоимостью 400 миллионов долларов. «Отсюда все отлично видно — прямо до бального зала. Хотите посмотреть?» — предложил Трамп. «Уверен, вы нам покажете», — ответил Карл. «Именно, вы правы», — согласился Трамп.
После этого Трамп вместе с Меланией пригласили королевскую пару в Белый дом. На вопрос Карла «Куда нам идти?» Трамп ответил: «Сюда», указывая на президентскую резиденцию.