Встал и поехал: Ригу неожиданно внесли в один оригинальный туристический ТОП
Хотя бронирование поездки заранее - обычное для туриста занятие, есть немало поклонников спонтанных путешествий в последний момент. Куда эти люди отправляются чаще всего? Это раскрывается в последнем отчете Travel Horizons от lastminute.com.
На основе данных о вылетах путешественников из Великобритании, Италии, Франции, Германии и Испании компания определила направления с наибольшим ростом бронирований в 2025 году по сравнению с 2024 годом.
Польский Гданьск показал самый высокий рост бронирований в 2025 году — плюс 97% по сравнению с прошлым годом. Этот живописный город на Балтийском побережье был важным портом Ганзейского союза, и многие здания в его историческом центре относятся именно к тому периоду.
Столица Румынии Бухарест также привлекла много спонтанных туристов — рост составил 71% по сравнению с 2024 годом. Город особенно интересен любителям архитектуры: здесь сочетаются ар-деко, ар-нуво и стили, сформировавшиеся в коммунистический период.
По данным отчета, в 2025 году Краков в Польше посетило на 58% больше туристов, чем годом ранее. Старый город, включенный в список ЮНЕСКО и один из первых 12 объектов, внесенных туда в 1978 году, — отличная отправная точка для знакомства с городом.
Албанское побережье уже несколько лет набирает популярность благодаря блогерам, которые называют его «Мальдивами Европы», поэтому неудивительно, что поездки туда в 2025 году выросли на 53%.
И наконец, столица Латвии Рига - она показала рост бронирований на 40%.
"Расположенная на реке Даугаве, Рига также была городом Ганзейского союза и обладает средневековым Старым городом, включенным в список ЮНЕСКО. Город привлекает любителей архитектуры: помимо исторического центра с мощеными улицами, Рига известна своей архитектурой в стиле модерн — около трети зданий в центре оформлены в этом стиле. Также можно посетить Национальную библиотеку Латвии, где хранится внесенный в список ЮНЕСКО шкаф народных песен, или познакомиться с развитой культурой крафтового пива", - говорится в отчете.