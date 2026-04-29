Встал и поехал: Ригу неожиданно внесли в один оригинальный туристический ТОП

"Расположенная на реке Даугаве, Рига также была городом Ганзейского союза и обладает средневековым Старым городом, включенным в список ЮНЕСКО. Город привлекает любителей архитектуры: помимо исторического центра с мощеными улицами, Рига известна своей архитектурой в стиле модерн — около трети зданий в центре оформлены в этом стиле. Также можно посетить Национальную библиотеку Латвии, где хранится внесенный в список ЮНЕСКО шкаф народных песен, или познакомиться с развитой культурой крафтового пива", - говорится в отчете.