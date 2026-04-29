Экс-мэр Огрского края, который был ранен в Украине, задекларировал пособие почти в 18 тысяч евро и долги на сотни тысяч
Бывший мэр Огрского края Эгил Хелманис в прошлом году получил почти 18 тысяч евро пособия, при этом за работу в думе ему выплатили более 48 тысяч евро. В декларации также указаны недвижимость, BMW, катер, крупные займы и долги в сотни тысяч евро.
Бывший председатель думы Огрского края Эгил Хелманис (Национальное объединение) в прошлом году получил в виде пособия от Государственного агентства социального страхования 17 974 евро, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица за прошлый год.
В прошлом году за работу в думе Хелманису была выплачена зарплата 48 357 евро. Банк SEB выплатил ему в виде процентов 10,57 евро.
Бывшему мэру принадлежат по два объекта недвижимости в Яунелгаве и Менгельской волости, а также один объект недвижимости в Тинужской волости. В Огре в его пользовании находится строение. Хелманис владеет автомобилем BMW X5 XDrive30D 2022 года выпуска. Ему также принадлежит катер Sea Ray 240SSE 2006 года выпуска.
Хелманис задекларировал накопления в размере 11 956 евро в SEB banka.
Депутат одолжил в общей сложности 106 302 евро, в то же время его долги составляют 350 000 долларов США (примерно 299 425 евро) и 2022 евро.
Как сообщалось, после состоявшихся в прошлом году муниципальных выборов Хелманис сохранил пост председателя думы, однако менее чем через месяц - 16 июля - представители думы по связям с общественностью сообщили, что мэр был ранен во время перестрелки в Украине.
После этого Хелманис ушел на больничный и возобновил исполнение рабочих обязанностей только в конце января этого года. Однако уже в начале февраля он ушел в отставку, не подав анкету для получения допуска к государственной тайне. Покинув пост председателя, Хелманис остается депутатом Огрской думы.