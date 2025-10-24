Сотрудница Минздрава публично обсуждает здоровье Эгила Хелманиса, раненного в Украине. Как чиновница объясняет свое поведение?

По её словам, обсуждать тему она сочла допустимым, потому что сам Хелманис ранее уже публично говорил о своём состоянии, в том числе в июльском интервью телеканалу TV3, где рассказал о контузии, полученной в Украине. Огрская краевая дума в своих официальных каналах также сообщала о ранении господина Хелманиса в Украине. «Если бы он сам не вынес эту тему в публичное пространство, я бы, конечно, её не касалась», — отметила Клявиня. Она также подчеркнула, что пользовалась только открытой информацией и не разглашала ничего личного.