Сотрудница Минздрава публично обсуждает здоровье Эгила Хелманиса, раненного в Украине. Как чиновница объясняет свое поведение?
Высокопоставленная сотрудница Министерства здравоохранения и депутат Огрской краевой думы Даце Клявиня оказалась в центре публичного спора после того, как в Facebook высказалась о состоянии здоровья мэра Огре Эгила Хелманиса, получившего ранения во время пребывания в Украине.
В своём посте, опубликованном 9 октября, депутат Огрской краевой думы и парламентский секретарь Министерства здравоохранения Даце Клявиня написала, что «обеспокоена здоровьем новоизбранного мэра» и не видела его лично с момента вступления в должность. Она сослалась на сообщения СМИ о том, что после контузии Хелманис страдает от недомогания, которое мешает ему выполнять часть служебных обязанностей.
«Я не медик, но нашла информацию об этой травме и её последствиях. Для общей контузии характерна потеря сознания, за которой следуют слабость и психическая подавленность. Обычно выраженные симптомы контузии значительно уменьшаются через 2–3 недели после травмы, однако в некоторых случаях, особенно если нервная система ослаблена (например, из-за употребления алкоголя или наркотических веществ), поведение пострадавшего может сильно меняться — вплоть до резкой деградации личности. Лечение требует как можно большего покоя; в зависимости от тяжести контузии необходимо соблюдать постельный режим в течение нескольких дней или даже недель», — писала Клявиня.
Далее она отметила, что наблюдает активность Хелманиса в соцсетях и, по её мнению, «постельный режим он не соблюдает и не имеет необходимого покоя». В заключение Клявиня обратилась к его близким «беречь здоровье господина Хелманиса и позаботиться о соблюдении им надлежащего режима».
«Желаю господину Хелманису скорейшего выздоровления и возвращения к полноценному исполнению обязанностей мэра», — добавила чиновница.
Реакция мэра: «Анализировать здоровье могут только врачи или дегенераты»
Пост вызвал резонанс, и сам Эгил Хелманис оставил под ним жёсткий комментарий. Он упрекнул чиновницу в нарушении этики и вмешательстве в личные дела. «Состояние здоровья другого человека обсуждают либо врачи, либо дегенераты. Эту разницу определяет наличие медицинского диплома. Советую не увлекаться оценкой других», — написал Хелманис.
«Мои работодатели — жители Огрского края. Рекомендую не вовлекать мою семью в политические дискуссии. Задевать семью — грубое нарушение этических норм. То же касается и моего здоровья», — подчеркнул он.
«Как второй по рангу чиновник Министерства здравоохранения, вы недостойно публично рассуждаете о моём состоянии здоровья. Советую обсуждать работу — мою и вашу — а семейные дела оставим семье, а вопросы здоровья пусть решают врачи. В противном случае я обращусь в Министерство здравоохранения, чтобы оценили, соответствует ли ваше поведение этическим нормам. Я вас предупредил о вашей неэтичности — и, как видите, другие комментаторы тоже считают, что вы задели мою семью», — написал мэр Огре.
В завершение Хелманис призвал к «качественной дискуссии о делах, а не о здоровье, семье и детях», добавив: «Я понимаю, что вам трудно воздержаться от личных выпадов, но если мы постараемся, среда, в которой живём, станет лучше. Закон запрещает работодателю что-либо требовать от человека во время нетрудоспособности».
Jauns.lv обратился к Даце Клявине за комментарием. Что она ответила?
В комментарии порталу Jauns.lv Даце Клявиня пояснила, что после резонанса удалять публикацию не собиралась, а лишь слегка скорректировала её, убрав подробное описание симптомов и обращение к родственникам мэра.
«Я ещё раз обдумала своё сообщение и поняла, что его можно неверно истолковать, поэтому уточнила текст, чтобы он точнее передавал мою мысль», — сказала Клявиня.
По её словам, обсуждать тему она сочла допустимым, потому что сам Хелманис ранее уже публично говорил о своём состоянии, в том числе в июльском интервью телеканалу TV3, где рассказал о контузии, полученной в Украине. Огрская краевая дума в своих официальных каналах также сообщала о ранении господина Хелманиса в Украине. «Если бы он сам не вынес эту тему в публичное пространство, я бы, конечно, её не касалась», — отметила Клявиня. Она также подчеркнула, что пользовалась только открытой информацией и не разглашала ничего личного.
Получил контузию, помогая Украине
Эгил Хелманис, мэр города Огре и бывший военный, летом этого года сообщил, что получил контузию во время поездки в Украину, куда ездит в командировки с грузами помощи для украинской армии и мирных жителей каждые несколько месяцев. Он рассказал, что получил ранения, находясь в здании, в которое попал взорвавшийся артиллерийский снаряд. После этого он на некоторое время потерял сознание. По словам Хелманиса, он получил контузию, после которой чувствовал звон в ушах, тошноту и головокружение. Также Эгил Хелманис сообщил, что это ранение не удержит его от дальнейших поездок в Украину, когда его здоровье восстановится.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что из-за ран, полученных в Украине, мэр Огре опоздал с получением допуска к гостайне.
Клявиня, в свою очередь, совмещает должности депутата Огрской краевой думы и парламентского секретаря Министерства здравоохранения, что сделало её публикацию особенно заметной. Сама чиновница утверждает, что её слова продиктованы исключительно беспокойством о состоянии коллеги и стремлением к «прозрачности публичной власти».