Стояла на балконе и звала на помощь: пожар из-за венка едва не стоил жизни жительнице Ливанского края
В Ливанском крае серьезный пожар, начавшийся из-за загоревшегося праздничного венка, полностью уничтожил квартиру женщины и поставил под угрозу ее жизнь, сообщает "Degpunktā".
Возгорание произошло утром около 9:00 в одном из многоквартирных домов. Хозяйка квартиры оказалась в смертельно опасной ситуации: спасаясь от огня, она выбежала на балкон пятого этажа, где стояла лишь в носках и легкой одежде, пытаясь привлечь внимание окружающих. Однако ее крики поначалу не восприняли всерьез — соседи привыкли к ее эмоциональному поведению в повседневной жизни.
Очевидцы рассказывают, что женщина кричала, что сейчас произойдет взрыв, и стояла у перил балкона, в то время как пламя уже вырывалось из окон квартиры. По словам соседей, на балконе она провела около пяти минут, прежде чем прибыли спасатели.
Пожарные сумели попасть в квартиру на пятом этаже, быстро потушили огонь и эвакуировали женщину. До их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе сосед, чей балкон находится рядом с пострадавшей квартирой.
Как выяснилось, в квартире не был установлен дымовой детектор. Спасателям пришлось работать в условиях сильного задымления и стремительного распространения пламени. По словам соседей, причиной пожара стал загоревшийся рождественский венок. После спасения женщину передали медикам для обследования и оценки возможных травм.
В настоящее время квартира полностью выгорела, а окна, из которых ранее вырывались языки пламени, закрыты плитами. Обстоятельства происшествия еще раз подчеркивают важность установки дымовых датчиков, особенно в период использования свечей и праздничных украшений.