Стояла на балконе и звала на помощь: пожар из-за венка едва не стоил жизни жительнице Ливанского края

Возгорание произошло утром около 9:00 в одном из многоквартирных домов. Хозяйка квартиры оказалась в смертельно опасной ситуации: спасаясь от огня, она выбежала на балкон пятого этажа, где стояла лишь в носках и легкой одежде, пытаясь привлечь внимание окружающих. Однако ее крики поначалу не восприняли всерьез — соседи привыкли к ее эмоциональному поведению в повседневной жизни.