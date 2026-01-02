Какую самую большую финансовую ошибку совершает большинство жителей Латвии? Объясняет представитель Банка Латвии
Руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Айя Брикше считает, что самой большой финансовой ошибкой, которую совершают многие латвийцы, является недооценка времени и неиспользование его в пользу денег.
Она объясняет, что люди в Латвии начинают копить и инвестировать слишком поздно или не делают этого вовсе, думая, что «еще успеют», что нужен большой стартовый капитал или что это слишком сложно. В результате не используется эффект сложного процента, который в долгосрочной перспективе является самым мощным инструментом создания благосостояния.
«В настоящее время уровень финансовой грамотности в латвийском обществе средний — об этом свидетельствует проведенный Банком Латвии опрос населения. И все же есть одна вещь, о которой люди недостаточно знают и не используют в своих интересах, чтобы в будущем быть более обеспеченными, — это знания о том, как деньги и время работают вместе», — отмечает Брикше.
«Социологический опрос, проведенный по заказу Банка Латвии, показывает, что за последние три года на 11% больше людей инвестировали в пенсионный третий уровень, а также выросло число частных инвесторов в других видах вложений. Самыми активными в инвестициях и накоплениях (пенсионный третий уровень, накопительное страхование жизни, ценные бумаги и др.) являются люди в возрасте от 25 до 34 лет — это очень позитивная новость», — считает представитель банка.
«Тем не менее у каждого из нас наверняка есть друг, сосед или родственник, который еще не выбрал наиболее подходящий способ долгосрочных накоплений. Одна из причин — незнание так называемого восьмого чуда света, названного Альбертом Эйнштейном, — закона сложных процентов. В 2022 году только 27% жителей Латвии смогли ответить на простой вопрос о сложных процентах».
Что дают человеку такие, казалось бы, «сухие» и теоретические знания? Они дают «понимание того, как деньги приумножаются на финансовых рынках при инвестировании, а также почему в долгосрочной перспективе именно время является главным помощником в росте накоплений».
«Если двадцатилетний человек будет инвестировать меньшую, но регулярную сумму до пенсионного возраста, он с большой вероятностью накопит больше, чем сорокалетний, инвестируя более крупную сумму», — отмечает Брикше.
Как деньги зарабатывают деньги?
«Инвестором является каждый из нас, кто является участником пенсионного второго уровня — точнее, кто хотя бы раз получал официальную зарплату. Знаем мы об этом или нет. Вопрос в том, выбрали ли мы пенсионный план, соответствующий нашему возрасту, и способны ли заработать. В дополнение к автоматическим инвестициям во второй пенсионный уровень в стареющем обществе каждому необходимо делать хотя бы небольшие, но регулярные дополнительные вложения. Если у тебя есть 100 евро, ты можешь:
— положить их в носок;
— хранить на расчетном счете;
— инвестировать, например, в инвестиционные фонды или пенсионный третий уровень».
«Если деньги хранятся в носке или на обычном расчетном счете, где не начисляются проценты, они теряют свою ценность. Их подтачивает инфляция. Через год, зайдя в магазин, на эти 100 евро мы сможем купить меньше хлеба и молока, чем год назад. Если же деньги инвестировать в долгосрочной перспективе, они могут приносить доход на финансовых рынках, например, 5% в год».
«Через год 100 евро с доходностью 5% превратятся в 105 евро. Это значит, что в следующем году инвестировано уже 105 евро, а прибыль 5% составит уже 5,25 евро. На третий год инвестировано будет 110,25 евро. Так деньги, словно снежный ком, медленно катятся с горы и зарабатывают новые деньги. Через 30 лет эти 100 евро превратятся в 432 евро. А представь, если бы сумма была больше!» — отмечает Брикше.
«Конечно, на финансовых рынках никто не может гарантировать надежную прибыль. Будут подьемы, будут спады, однако до сих пор в долгосрочной перспективе тенденция была положительной. Время для всех нас работает одинаково. Вопрос лишь в том, используем ли мы его в своих интересах?» — размышляет представитель банка.