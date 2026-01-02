Какую самую большую финансовую ошибку совершает большинство жителей Латвии? Объясняет представитель Банка Латвии

«Инвестором является каждый из нас, кто является участником пенсионного второго уровня — точнее, кто хотя бы раз получал официальную зарплату. Знаем мы об этом или нет. Вопрос в том, выбрали ли мы пенсионный план, соответствующий нашему возрасту, и способны ли заработать. В дополнение к автоматическим инвестициям во второй пенсионный уровень в стареющем обществе каждому необходимо делать хотя бы небольшие, но регулярные дополнительные вложения. Если у тебя есть 100 евро, ты можешь: