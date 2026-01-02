Лучше купить сейчас: эксперты рассказали, насколько подорожает жилье в Латвии в ближайшие годы

Учитывая, что в прошлом году отрасли недвижимости удалось выйти из стагнации, наблюдавшейся в предыдущие годы, в целом на 2026 год эксперты смотрят оптимистично. Основные цели YIT Latvija в 2026 году также заключаются в развитии проектов с высокой добавленной стоимостью, укреплении позиций в регионах и продолжении работы по упорядочению отрасли, в том числе через участие в вопросах будущего развития районов Риги.