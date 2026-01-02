Лучше купить сейчас: эксперты рассказали, насколько подорожает жилье в Латвии в ближайшие годы
В этом году, вероятнее всего, продолжится рост цен на недвижимость, заявили в строительной компании YIT Latvija.
Там отметили, что цены на жилье в Латвии по-прежнему на 30–40% ниже, чем в Литве или Эстонии, и при стабильной экономической среде ожидается логичное сближение цен с балтийским уровнем. По прогнозу компании, это будет не резкий скачок, а предсказуемое направление развития, которое соответствует уровню доходов экономически активного населения.
В качестве одного из вызовов YIT Latvija называет строительные издержки и планировочную бюрократию. Сложный и длительный порядок согласований по-прежнему тормозит как крупные, так и проекты среднего масштаба, удорожает развитие и сдерживает инвесторов от вложений в латвийский рынок.
Учитывая, что в прошлом году отрасли недвижимости удалось выйти из стагнации, наблюдавшейся в предыдущие годы, в целом на 2026 год эксперты смотрят оптимистично. Основные цели YIT Latvija в 2026 году также заключаются в развитии проектов с высокой добавленной стоимостью, укреплении позиций в регионах и продолжении работы по упорядочению отрасли, в том числе через участие в вопросах будущего развития районов Риги.