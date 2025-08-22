Из-за ран, полученных в Украине, мэр Огре опоздал с получением допуска к гостайне
Огрская краевая дума нарушила закон, не запросив вовремя допуск к гостайне для своего председателя. Министерство ожидает скорейшего устранения нарушения, иначе возможны санкции. Эгил Хелманис обещает подать документы после восстановления от ранения, полученного в Украине.
Огрская краевая дума является единственным самоуправлением, которое в установленный законом срок не запросило допуск к работе с государственной тайной для председателя думы, сообщает Lsm.lv.
Министерство умного управления и регионального развития ожидает, что в ближайшие дни самоуправление будет готово подать запрос о предоставлении допуска мэру края Эгилу Хелманису. Министр самоуправлений Раймонд Чударс рассказал Латвийскому телевидению, что Огрская дума должна была подать запрос еще до конца июля. Несоблюдение срока является нарушением закона. "Правонарушение дума может устранить, и я надеюсь, что это и произойдет. Конечно, мы говорим о разумном сроке, в который это должно быть сделано. Это вопрос недель. В противном случае в распоряжении министра есть различного рода инструменты, чтобы указать на правонарушение, а также инициировать те возможные санкции, которые связаны именно с неисполнением закона со стороны самоуправления", - объяснил Чударс.
Эгил Хелманис в публикации в соцсети Facebook обещал заполнить анкету, необходимую для получения допуска к гостайне, сразу как только восстановится от травмы, полученной в командировке в Украине. При этом Хелманис считает, что находящиеся у власти используют допуск к гостайне, "чтобы достичь своих политических целей и бороться с конкурентами". Как известно, в середине июля, Эгил Хелманис был ранен во время обстрела на территории Украины. В телефонном разговоре с телеканалом TV3 Хелманис рассказал, что получил ранения, находясь в здании, в которое попал взорвавшийся артиллерийский снаряд. После этого он на некоторое время потерял сознание. По словам Хелманиса, он получил контузию, после которой чувствовал звон в ушах, тошноту и головокружение. "Сейчас главное - покой. Медленно, может быть, можно начать путь домой, но ни в коем случае за рулем, не перегружая себя", - сказал мэр Огре.
На данный момент допуск к работе с гостайной получили менее половины из 42 мэров латвийских самоуправлений. Согласно поправкам к закону, допуск к гостайне необходим всем главам муниципалитетов нового созыва.