Из-за ран, полученных в Украине, мэр Огре опоздал с получением допуска к гостайне

Эгил Хелманис в публикации в соцсети Facebook обещал заполнить анкету, необходимую для получения допуска к гостайне, сразу как только восстановится от травмы, полученной в командировке в Украине. При этом Хелманис считает, что находящиеся у власти используют допуск к гостайне, "чтобы достичь своих политических целей и бороться с конкурентами". Как известно, в середине июля, Эгил Хелманис был ранен во время обстрела на территории Украины. В телефонном разговоре с телеканалом TV3 Хелманис рассказал, что получил ранения, находясь в здании, в которое попал взорвавшийся артиллерийский снаряд. После этого он на некоторое время потерял сознание. По словам Хелманиса, он получил контузию, после которой чувствовал звон в ушах, тошноту и головокружение. "Сейчас главное - покой. Медленно, может быть, можно начать путь домой, но ни в коем случае за рулем, не перегружая себя", - сказал мэр Огре.