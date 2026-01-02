Большинство европейцев признали, что на пенсии благополучная жизнь им не светит
Большинство европейцев считают, что государственная пенсионная система их страны в ближайшее время станет финансово неустойчивой. При этом они также полагают, что нынешние пенсии слишком низкие, и не поддерживают такие варианты реформы системы, как повышение пенсионного возраста.
Системы перестают работать
Как пишет газета The Guardian, по мере старения населения и снижения рождаемости европейские государственные пенсионные системы, работающие по принципу «плати по мере поступления» и являющиеся основой социального государства, испытывают все более сильное давление. Эти системы традиционно опираются на то, что работающие граждане финансируют пенсии нынешних пенсионеров.
Попытки реформировать их нередко встречают жесткое, а иногда и насильственное сопротивление, в том числе во Франции, Германии, Испании и Италии. Опрос YouGov в шести странах показывает масштаб проблемы общественного мнения, с которой сталкиваются правительства.
Многие респонденты признают, что государственные пенсионные системы находятся в кризисе. Большинство — от 52% до 61% — в Италии, Франции, Германии и Испании заявили, что их пенсионная система уже сейчас является финансово неустойчивой. В Польше так считают 45% опрошенных, в Великобритании — 32%.
Будущее не радует
Оценивая будущее, люди настроены еще более пессимистично. В каждой из шести стран большинство или близкая к большинству доля респондентов — от 49% до 66% — считают, что к тому моменту, когда на пенсию выйдут нынешние люди в возрасте 30–40 лет, пенсионная система их страны станет непосильной для бюджета.
Сами пенсионеры смотрят на ситуацию несколько оптимистичнее. Особенно это заметно в Великобритании, где 62% пенсионеров считают государственную пенсию финансово устойчивой, тогда как среди тех, кто еще не вышел на пенсию, так думают лишь 27%.
Однако, несмотря на признание финансовых проблем системы, в каждой из стран большинство респондентов — от 53% до 83% — считают, что размер пенсий слишком низкий. Среди самих пенсионеров это мнение выражено еще сильнее: от 72% до 88%.
Большинство европейских пенсионеров зависят именно от государственной пенсии как основного источника дохода. Во всех шести странах большинство работающих граждан — от 57% в Германии и Великобритании до 72% в Италии — не уверены, что смогут обеспечить себе комфортную старость.
Реформы не нужны?
При этом, отвечая на вопрос о мерах, которые могли бы сделать пенсионные системы более устойчивыми, респонденты во всех странах проявили заметное нежелание поддерживать реформы, которые продвигают правительства.
Опрос показал чистое неприятие во всех шести странах таких идей, как повышение пенсионного возраста, увеличение налогов для людей трудоспособного возраста, обязанность взрослых детей содержать пожилых родителей и сокращение размера государственной пенсии.
Особенно сильным оказалось сопротивление повышению пенсионного возраста. Большинство или почти большинство респондентов — от 47% во Франции до 65% в Германии — выступили против того, чтобы людям приходилось дольше ждать выхода на государственную пенсию по сравнению с нынешними правилами.
От 20% респондентов в Великобритании до 38% в Польше считают, что пенсионный возраст должен составлять 60 лет, тогда как от 22% в Италии до 45% в Великобритании полагают, что он должен быть 65 лет. Во Франции наибольшая доля опрошенных — 22% — назвала возраст 62 года, то есть тот, который действует сейчас после того, как запланированное повышение до 64 лет было приостановлено.
