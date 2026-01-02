Большинство европейцев признали, что на пенсии благополучная жизнь им не светит

От 20% респондентов в Великобритании до 38% в Польше считают, что пенсионный возраст должен составлять 60 лет, тогда как от 22% в Италии до 45% в Великобритании полагают, что он должен быть 65 лет. Во Франции наибольшая доля опрошенных — 22% — назвала возраст 62 года, то есть тот, который действует сейчас после того, как запланированное повышение до 64 лет было приостановлено.