В ЕС принята новая директива: с чем в будущем придется считаться автоводителям?
Каждый год на автодорогах Европейского союза (ЕС) гибнет около 20 000 человек, при этом Латвия в этой "черной статистике" занимает высокое 5-е место. Чтобы сократить число погибших на дорогах и повысить безопасность дорожного движения, ЕС принял новую директиву, предусматривающую изменения в порядке выдачи водительских удостоверений и применения наказаний.
Документ официально вступил в силу 25 ноября 2025 года, однако государствам — членам ЕС дано три года на внедрение директивы в свое национальное законодательство, поэтому реальные изменения будут ощутимы не ранее 2028 года.
Следует отметить, что в среднем по ЕС ежегодно на дорогах погибают 45 человек на один миллион жителей. Самыми безопасными дорогами в 2024 году отличались Швеция и Дания, тогда как Болгария и Румыния выделяются самыми высокими показателями смертельных ДТП. Латвия также является одним из лидеров "черной статистики": в 2024 году в стране было зафиксировано 60 смертей в дорожно-транспортных происшествиях на миллион жителей.
Станет ли мое действующее водительское удостоверение недействительным?
Нет. Уже выданные водительские удостоверения останутся действительными и после вступления в силу новой директивы. В Латвии срок действия удостоверений для легковых автомобилей и мотоциклов составляет 10 лет, для грузовых автомобилей и автобусов — 5 лет. При обновлении документа водителям не потребуется повторно сдавать практический экзамен — в основном будет обновляться сам документ и персональные данные его владельца.
Нужно ли будет проходить медицинское обследование для получения или обновления водительского удостоверения?
В этом вопросе директива оставляет выбор за государствами — членами ЕС. Согласно информации Европейского парламента, страны могут установить обязательное медицинское обследование для получения удостоверения, включающее "проверку зрения и сердечно-сосудистой системы". Также государства могут ограничиться "анкетами самооценки или другими разработанными на национальном уровне системами оценки здоровья".
Правила в этой сфере в странах ЕС различаются. В Латвии медицинскую справку необходимо получить перед сдачей экзаменов или получением водительского удостоверения, а также обновлять ее до окончания срока действия. В Латвии медицинская справка для жителей до 60 лет действительна 10 лет, для профессиональных водителей — 5 лет, а для лиц старше 60 лет — 3 года.
Например, в Нидерландах водители с 75 лет обязаны проходить медицинское обследование каждые пять лет, тогда как в Италии периодические проверки обязательны уже с 50-летнего возраста, и их частота увеличивается с возрастом.
Если у меня конфискуют водительское удостоверение в стране ЕС, смогу ли я продолжать водить автомобиль в Латвии?
Нет. После внедрения европейской директивы решения о приостановке, лишении или ограничении действия водительского удостоверения за серьезные нарушения (например, за употребление опьяняющих веществ или участие в смертельных и других тяжелых ДТП) будут передаваться между государствами ЕС, и наказание будет применяться также в стране происхождения водителя. В настоящее время такой системы в ЕС не существует, что позволяет, например, гражданину Латвии, наказанному за границей, избежать наказания в Латвии.
Будет ли обязательно использовать цифровое водительское удостоверение?
Нет. Цифровое водительское удостоверение не станет обязательной формой документа, хотя ЕС планирует, что со временем оно станет наиболее часто используемым форматом водительского удостоверения.
Депутат Европарламента Юта Паулус 21 октября отметила, что внедрение цифрового водительского удостоверения до 2030 года будет ответственностью каждого государства — члена ЕС, при этом выразила оптимизм, что к тому времени будет доступен Европейский цифровой кошелек — онлайн-хранилище, в котором каждый гражданин ЕС сможет хранить важные документы.
При этом она подчеркнула, что у водителей и в дальнейшем сохранится возможность запросить физическое водительское удостоверение, которое может быть полезно при поездках в страны, где невозможно проверить цифровые документы, или просто в случае, если человек этого желает.
С какого возраста можно будет управлять грузовым автомобилем или автобусом?
Согласно действующим правилам ЕС, водительское удостоверение категории C (грузовые автомобили) можно получить с 21 года, а категории D (автобусы) — с 24 лет. Новая директива позволяет снизить эти возрастные пороги до 18 лет для водителей транспортных средств категории C и до 21 года для водителей категории D, если лицо прошло профессиональное обучение.
Будут ли правила вождения действительно одинаковыми во всех странах ЕС?
Не совсем. Европейская директива устанавливает общий рамочный подход и минимальные требования к водителям, но оставляет государствам — членам ЕС широкую свободу в их реализации. На практике это означает, что некоторые принципы, такие как срок действия водительского удостоверения или взаимное признание наказаний между странами ЕС, будут согласованы на международном уровне, однако применение отдельных правил на национальном уровне может различаться.
Каждая страна по-прежнему сможет решать, вводить ли медицинские обследования для водителей, ужесточать ли требования к водителям пожилого возраста или адаптировать собственную систему наказаний. В Латвии, где многие из упомянутых механизмов уже действуют, директива, вероятно, не приведет к слишком масштабным изменениям.