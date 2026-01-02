В ЕС принята новая директива: с чем в будущем придется считаться автоводителям?

Нет. После внедрения европейской директивы решения о приостановке, лишении или ограничении действия водительского удостоверения за серьезные нарушения (например, за употребление опьяняющих веществ или участие в смертельных и других тяжелых ДТП) будут передаваться между государствами ЕС, и наказание будет применяться также в стране происхождения водителя. В настоящее время такой системы в ЕС не существует, что позволяет, например, гражданину Латвии, наказанному за границей, избежать наказания в Латвии.