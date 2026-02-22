Потерявший пост мэра Огре Эгил Хелманис: "В 18 лет я был готов умереть за Латвию"
Бывший мэр Огре Эгил Хелманис в телеинтервью вспомнил, как в 18 лет стоял на баррикадах у Латвийского телевидения и был готов отдать жизнь за страну. Сегодня его тревожит вопрос — не оказались ли жертвы напрасными.
Бывший мэр Огре Эгил Хелманис в интервью рассказал о своем участии в событиях начала 1990-х годов и поделился размышлениями о сегодняшнем состоянии страны. По его словам, Латвии следовало бы вернуться к таким ценностям, при которых в общественной жизни важны правда и честность, а не показная риторика.
Хелманис вспомнил, как в возрасте 18 лет отправился на баррикады. Он стоял у здания Латвийское телевидение во время тревоги, когда появилась информация о возможном приближении омоновцев. «Я стоял в первом ряду, потому что мы были из службы. Это был первый призыв в альтернативную службу. Я тогда думал, что еще ничего не видел в жизни», — рассказал он. Тем не менее, по его словам, в тот момент он был готов умереть за Латвию, защищая ее независимость и свободу.
Говоря о прошедших десятилетиях после восстановления независимости, Хелманис признался, что сегодня его не покидает чувство тревоги. Он подчеркнул, что не концентрируется на собственной роли, а думает о жертвах, которые приносили разные поколения ради Латвии. Политик напомнил и о судьбе своей семьи: его родных депортировали, а матери, чьи родители были легионерами, в школе не позволяли есть за общим столом. По его словам, отчуждение и давление ощущались и в последующие годы. «Мне больше всего больно от мысли, что их жертва могла оказаться напрасной. Иногда мы теряем ту нить — ради чего все это делалось», — отметил он.