Потерявший пост мэра Огре Эгил Хелманис: "В 18 лет я был готов умереть за Латвию"

Хелманис вспомнил, как в возрасте 18 лет отправился на баррикады. Он стоял у здания Латвийское телевидение во время тревоги, когда появилась информация о возможном приближении омоновцев. «Я стоял в первом ряду, потому что мы были из службы. Это был первый призыв в альтернативную службу. Я тогда думал, что еще ничего не видел в жизни», — рассказал он. Тем не менее, по его словам, в тот момент он был готов умереть за Латвию, защищая ее независимость и свободу.