Новым мэром Огре вместо Хелманиса стал другой представитель Нацобъединения

Внеочередное заседание думы было созвано в связи с тем, что прежний председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис (Нацобъединение) во вторник заявил об уходе с должности. Хелманис опубликовал в Facebook видео, в котором сообщил, что в очередной раз оказался в больнице, поэтому после почти девяти лет пребывания на посту мэра Огре решил уйти с должности.