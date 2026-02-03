Новым мэром Огре вместо Хелманиса стал другой представитель Нацобъединения
Во вторник на внеочередном заседании думы Огрского края ее новым председателем был избран Андрис Крауя (Нацобъединение), который до этого занимал должность заместителя мэра.
За его избрание проголосовали 14 депутатов. Против был один депутат, а двое воздержались. В заседании думы участвовали 17 из 23 депутатов.
Крауя был единственным кандидатом на пост председателя думы. Депутат оппозиционного "Нового Единства" Даце Клявиня выдвинула на пост мэра Гинтса Сивиньша (Нацобъединение), но он свою кандидатуру снял. Заместителем председателя думы избран депутат, председатель комитета по развитию и инфраструктуре, член финансового комитета и комитета по образованию, спорту и содействию предпринимательству, заместитель руководителя Огресгальского детского сада "Абелите" в сфере образования Янис Иклавс (Нацобъединение).
Внеочередное заседание думы было созвано в связи с тем, что прежний председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис (Нацобъединение) во вторник заявил об уходе с должности. Хелманис опубликовал в Facebook видео, в котором сообщил, что в очередной раз оказался в больнице, поэтому после почти девяти лет пребывания на посту мэра Огре решил уйти с должности.
Как сообщалось, 29 января состоялось заседание Огрской думы, которым впервые за долгое время руководил Хелманис, так как до этого он долгое время отсутствовал на рабочем месте. В начале заседания мэр объявил, что вернулся к исполнению обязанностей. Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал у Хелманиса разъяснений, почему он выполняет обязанности мэра без предусмотренного законом специального допуска к государственной тайне.
Хелманис, длительно находясь на больничном, оставался единственным в Латвии руководителем самоуправления, который не запросил допуск к гостайне. Он заявлял, что выполнит эти формальности, как только позволит состояние здоровья.
Инспекция здравоохранения ранее проверяла обоснованность выданных мэру Огре листов нетрудоспособности. В понедельник передача "TV3 ziņas" сообщила, что они признаны обоснованными, и нарушений в действиях медицинских работников не выявлено.