От мэра Огре требуют объяснений - почему работает без допуска к гостайне
Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал у председателя Огрской думы Эгила Хелманиса объяснить, почему он выполняет обязанности мэра без предусмотренного законом специального допуска к государственной тайне.
Как сообщила советник министра Сабине Спурке, согласно закону о самоуправлениях, председатель думы обязан предоставить объяснение в течение пяти рабочих дней после получения запроса. Если в этот срок объяснения не будут предоставлены, это рассматривается как отказ в предоставлении объяснений.
Сегодня Министерство умного управления и регионального развития констатировало, что мэр Огре Эгил Хелманис выполняет свои должностные обязанности, хотя допуска к государственной тайне у него нет. Сегодня Огрская дума впервые за долгое время собралась под председательством Хелманиса. В начале заседания мэр объявил, что вернулся к исполнению своих обязанностей.
Эгил Хелманис, находясь на больничном, долгое время оставался единственным в Латвии руководителем самоуправления, не запросившим допуск к государственной тайне. Он заявил, что выполнит эти формальности, как только позволит состояние здоровья".