От мэра Огре требуют объяснений - почему работает без допуска к гостайне

Сегодня Министерство умного управления и регионального развития констатировало, что мэр Огре Эгил Хелманис выполняет свои должностные обязанности, хотя допуска к государственной тайне у него нет. Сегодня Огрская дума впервые за долгое время собралась под председательством Хелманиса. В начале заседания мэр объявил, что вернулся к исполнению своих обязанностей.