Слушать Шевчука и БГ можно, но говорить с избирателями по-русски нельзя: мэр Огре Хелманис раскритиковал мэра Резекне
Мэр Огре Эгил Хелманис публично раскритиковал мэра Резекне Александра Барташевича, обвинив его в использовании русского языка ради электората и отсутствии четкой позиции по вопросам истории, войны и национальной безопасности.
Мэр Огре Эгил Хелманис, представляющий «Национальное объединение», выступил с резкой критикой в адрес мэра Резекне Александра Барташевича. В своем развернутом сообщении в соцсетях Хелманис заявил, что, будь он мэром Резекне, вел бы политику принципиально иначе. «Если бы я был мэром Резекне, я не обращался бы к своим избирателям на русском языке, отмечал бы 18 ноября, 4 мая, 16 марта [День памяти латышских легионеров. - Прим. ред.], нашел бы для Резекне город-побратим в Украине и помогал бы ему гуманитарными грузами в борьбе против оккупантов», — написал он.
По его словам, проблема шире одного конкретного политика и связана с позицией государства в целом. Хелманис напомнил, что в Латвии принята Концепция национальной безопасности, которая предусматривает прекращение трансляций на русском языке в общественных СМИ и отказ от поддержки коммерческих медиа на русском языке. Однако, как он отмечает, эти положения не выполняются. «Рыба гниет с головы. Поскольку правительство это игнорирует, всякие “александры” используют русский язык, обращаясь к своим избирателям», — подчеркнул мэр Огре. По его мнению, ситуацию можно изменить только жесткой и последовательной позицией, но вместо этого власти привыкли «бороться с последствиями, а не с причинами».
Отдельно Хелманис акцентировал внимание на вопросе безопасности, заявив, что «оккупанты используют русский язык как оружие гибридной войны», поэтому к этой теме следует относиться «с высочайшей степенью ответственности».
При этом он подчеркнул, что его позиция не связана с отрицанием русской культуры. Хелманис рассказал о своем личном опыте: «Я когда-то учился в России. Мои любимые писатели — Федор Достоевский и Лев Толстой, я изучал работы русского философа Бердяева. Из музыкантов мне ближе всего Юрий Шевчук, а также Гребенщиков и Макаревич». Он отметил, что все перечисленные деятели культуры открыто выступают против войны и не скрывают своей позиции.
По мнению мэра Огре, задача государства — уважительно и ясно объяснить русскоязычному сообществу, почему сейчас особенно важно менять подход. «Мы можем быть единой нацией, если у этой нации есть общие основы», — написал он. В числе таких основ Хелманис назвал осуждение войны, уважение к жертвам латвийского народа, совместное почтение памяти депортированных, расстрелянных в Лестене, латвийских партизан, легионеров и всех, кто боролся за свободную и независимую Латвию. «Это те основы, на которых мы можем строить единую латвийскую нацию», — резюмировал он.