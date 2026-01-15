Слушать Шевчука и БГ можно, но говорить с избирателями по-русски нельзя: мэр Огре Хелманис раскритиковал мэра Резекне

По его словам, проблема шире одного конкретного политика и связана с позицией государства в целом. Хелманис напомнил, что в Латвии принята Концепция национальной безопасности, которая предусматривает прекращение трансляций на русском языке в общественных СМИ и отказ от поддержки коммерческих медиа на русском языке. Однако, как он отмечает, эти положения не выполняются. «Рыба гниет с головы. Поскольку правительство это игнорирует, всякие “александры” используют русский язык, обращаясь к своим избирателям», — подчеркнул мэр Огре. По его мнению, ситуацию можно изменить только жесткой и последовательной позицией, но вместо этого власти привыкли «бороться с последствиями, а не с причинами».