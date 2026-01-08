Мэр Огре уже 5 месяцев на больничном - начата проверка
Инспекция здравоохранения начала проверку больничного листа председателя Огрской думы Эгила Хелманиса, который находится на больничном с августа.
Инспекция здравоохранения (ИЗ) начала проверку обоснованности больничного листа председателя Огрской думы Эгила Хелманиса. Инспекция обратилась к медицинским учреждениям и врачам с просьбой предоставить необходимые медицинские документы. В инспекции не уточнили, когда было получено заявление, необходимое для начала проверки.
Ранее инспекция заявила, что для проведения такой проверки необходимо заявление от лица, но такого заявления не было. ИЗ не проводит проверок действительности больничного листа по своей инициативе.
При подаче жалобы на выдачу больничного лицо должно указать обстоятельства, позволяющие усомниться в действительности документа.
На больничном он находится с 5 августа прошлого года. Как сообщалось, Эгил Хелманис не заполнил в установленный срок анкету, необходимую для получения допуска к государственной тайне. В конце августа 2025 года Гельманис пообещал в Facebook заполнить анкету, как только оправится от травмы, полученной во время поездки в Украину. При этом он выразил мнение, что власть имущие используют допуск к государственной тайне «для достижения своих политических целей и борьбы с конкурентами». В начале октября областная администрация Огре пояснила, что у мэра до сих пор есть свидетельство об инвалидности.