Мэр Огре уже 5 месяцев на больничном - начата проверка

На больничном он находится с 5 августа прошлого года. Как сообщалось, Эгил Хелманис не заполнил в установленный срок анкету, необходимую для получения допуска к государственной тайне. В конце августа 2025 года Гельманис пообещал в Facebook заполнить анкету, как только оправится от травмы, полученной во время поездки в Украину. При этом он выразил мнение, что власть имущие используют допуск к государственной тайне «для достижения своих политических целей и борьбы с конкурентами». В начале октября областная администрация Огре пояснила, что у мэра до сих пор есть свидетельство об инвалидности.