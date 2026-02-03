Мэр Огре объявил об уходе, записав видео из больницы
Председатель Огрского регионального совета Эгил Хелманис объявил об отставке, записав видео из больницы.
Председатель Огрского регионального совета Эгил Хелманис (Нацобъединение) принял решение уйти в отставку, согласно его заявлению в социальной сети Facebook.
Хелманис опубликовал видео, в котором, лежа, говорит, что его снова госпитализировали, поэтому после почти девяти лет на посту мэра Огре он решил покинуть эту должность, но выражает надежду на то, что сможет «как можно скорее вернуться в строй». «Уважаемые жители Огрского самуправления! Так случилось, что я снова попал в больницу. Поэтому я решил уйти в отставку. Я был мэром нашего муниципалитета девять лет и боролся за вас. Теперь мне нужно бороться за себя. Команда продолжает работать и выполнит данные нами обещания. Надеюсь как можно скорее вернуться в строй. Спасибо за ваше доверие», - сказал в видеообращении Хелманис.
В думе Огрского края агентству LETA пока не смогли дать комментарий по поводу решения Хелманиса, указав, что в ее распоряжении нет информации об отставке мэра.
Как сообщалось, 29 января состоялось заседание Огрской думы, которым впервые за долгое время руководил Хелманис, так как до этого он долгое время отсутствовал на рабочем месте. В начале заседания мэр объявил, что вернулся к исполнению обязанностей.
Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал у Хелманиса разъяснений, почему он выполняет обязанности мэра без предусмотренного законом специального допуска к государственной тайне.
Хелманис, длительно находясь на больничном, оставался единственным в Латвии руководителем самоуправления, который не запросил допуск к гостайне. Он заявлял, что выполнит эти формальности, как только позволит состояние здоровья.
Инспекция здравоохранения ранее проверяла обоснованность выданных мэру Огре листов нетрудоспособности. В понедельник передача "TV3 ziņas" сообщила, что они признаны обоснованными, и нарушений в действиях медицинских работников не выявлено.