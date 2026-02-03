Мэр Огре объявил об уходе, записав видео из больницы

Хелманис опубликовал видео, в котором, лежа, говорит, что его снова госпитализировали, поэтому после почти девяти лет на посту мэра Огре он решил покинуть эту должность, но выражает надежду на то, что сможет «как можно скорее вернуться в строй». «Уважаемые жители Огрского самуправления! Так случилось, что я снова попал в больницу. Поэтому я решил уйти в отставку. Я был мэром нашего муниципалитета девять лет и боролся за вас. Теперь мне нужно бороться за себя. Команда продолжает работать и выполнит данные нами обещания. Надеюсь как можно скорее вернуться в строй. Спасибо за ваше доверие», - сказал в видеообращении Хелманис.