Стало известно, в каких районах Риги проживают самые неравнодушные люди
В первые три месяца этого года жители Латвии продолжили активно участвовать в проекте пожертвований депозитной тары «Старость ≠ одиночество», который торговая сеть Lidl реализует в сотрудничестве с Латвийским объединением самаритян. В этом году в тароматах уже пожертвовано 8590 евро на поддержку одиноких и малообеспеченных пожилых людей.
Отклик был особенно высоким уже в начале года – только за первую неделю собрано 819,60 евро, что является самым высоким показателем за квартал.
Наиболее активно жертвовали жители Риги – наибольший объем пожертвований зафиксирован в магазинах торговой сети в Агенскалнсе, на улице Спорта и на Бривибас гатве. Значительная активность отмечена также в Огре.
В рамках проекта «Старость ≠ одиночество» собранные средства используются для обеспечения пожилых людей необходимым в повседневной жизни – продуктами питания, средствами гигиены, медицинскими вспомогательными средствами, а также различными бытовыми товарами. Кроме того, благодаря пожертвованиям организуются совместные мероприятия, такие как празднования, поездки и встречи, которые помогают уменьшить одиночество и укрепляют чувство принадлежности.