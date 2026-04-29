Стало известно, в каких районах Риги проживают самые неравнодушные люди

В рамках проекта «Старость ≠ одиночество» собранные средства используются для обеспечения пожилых людей необходимым в повседневной жизни – продуктами питания, средствами гигиены, медицинскими вспомогательными средствами, а также различными бытовыми товарами. Кроме того, благодаря пожертвованиям организуются совместные мероприятия, такие как празднования, поездки и встречи, которые помогают уменьшить одиночество и укрепляют чувство принадлежности.