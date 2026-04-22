Этот пирог с грушей получается даже у тех, кто редко печет: простой и очень удачный рецепт
Когда дома лежат груши, а есть их просто так уже не хочется, самый удачный вариант — пустить их в мягкий домашний пирог.
Что понадобится:
- 3 груши
- 2 яйца
- 150 г сахара
- 180–200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 100 мл молока
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 1 ч. л. ванильного сахара
- корица — по желанию
- немного сливочного масла или пергамент для формы
Как готовить
Сначала нужно достать сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Пока оно согревается, можно подготовить груши: вымыть, очистить от кожуры, убрать сердцевину и нарезать тонкими дольками или небольшими кусочками.
После этого мягкое масло взбивают с сахаром и ванильным сахаром до более светлой и пышной массы. По одному добавляют яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Затем вливают молоко.
В отдельной миске смешивают муку, разрыхлитель, щепотку соли и, если хочется, немного корицы. Сухую смесь постепенно добавляют к жидкой, аккуратно перемешивая до однородного теста. Оно должно получиться густым, но мягким.
Форму для выпечки смазывают маслом или застилают пергаментом. Тесто выкладывают в форму и разравнивают. Сверху красиво распределяют кусочки груши, слегка вдавливая их в тесто.
Пирог выпекают в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 35–45 минут. Точное время зависит от духовки и формы, поэтому ближе к концу лучше проверить готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой, значит пирог готов.
После выпечки десерту лучше дать немного остыть. По желанию сверху можно посыпать его сахарной пудрой. Такой пирог вкусен и в день приготовления, и на следующий день.