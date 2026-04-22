Этот пирог с грушей получается даже у тех, кто редко печет: простой и очень удачный рецепт
Фото: Al
Груши залежались дома? Вот какой пирог можно быстро приготовить из самых простых продуктов.
Полезные советы

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Когда дома лежат груши, а есть их просто так уже не хочется, самый удачный вариант — пустить их в мягкий домашний пирог.

Что понадобится:

  • 3 груши
  • 2 яйца
  • 150 г сахара
  • 180–200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 100 мл молока
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • корица — по желанию
  • немного сливочного масла или пергамент для формы

Как готовить

Сначала нужно достать сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Пока оно согревается, можно подготовить груши: вымыть, очистить от кожуры, убрать сердцевину и нарезать тонкими дольками или небольшими кусочками.

После этого мягкое масло взбивают с сахаром и ванильным сахаром до более светлой и пышной массы. По одному добавляют яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Затем вливают молоко.

В отдельной миске смешивают муку, разрыхлитель, щепотку соли и, если хочется, немного корицы. Сухую смесь постепенно добавляют к жидкой, аккуратно перемешивая до однородного теста. Оно должно получиться густым, но мягким.

Форму для выпечки смазывают маслом или застилают пергаментом. Тесто выкладывают в форму и разравнивают. Сверху красиво распределяют кусочки груши, слегка вдавливая их в тесто.

Пирог выпекают в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 35–45 минут. Точное время зависит от духовки и формы, поэтому ближе к концу лучше проверить готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой, значит пирог готов.

После выпечки десерту лучше дать немного остыть. По желанию сверху можно посыпать его сахарной пудрой. Такой пирог вкусен и в день приготовления, и на следующий день.

Темы

Кулинарные рецептыСахара

