Одна на всех: снова обсуждается идея совместной балтийской авиакомпании

Доходы airBaltic в первом квартале этого года достигли 149,1 млн евро, что на 12,3% больше, чем годом ранее. Это самые высокие доходы авиакомпании в первом квартале за все время ее деятельности. Однако выросли и убытки - в первом квартале они составили 70,1 млн евро по сравнению с 29,3 млн евро годом ранее. На результаты первого квартала существенно повлиял конфликт на Ближнем Востоке - цены на топливо выросли, из-за ограничений в воздушном пространстве пришлось удлинить маршруты, что повысило операционные расходы. В последние месяцы компании пришлось отменить часть рейсов - в мае airBaltic не выполнила около 6,6% полетов, а в летний сезон планируется отменить 2,7% рейсов.