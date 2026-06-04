Одна на всех: снова обсуждается идея совместной балтийской авиакомпании
airBaltic снова на грани: полученные доходы не спасли от стремительного роста убытков, отмененных рейсов и срочных займов. На фоне турбулентности все громче звучит идея — пора ли Балтии создать единую авиакомпанию?
Испытывающая финансовые трудности латвийская национальная авиакомпания airBaltic обеспечивает полеты не только из Риги, но и из Таллинна и Вильнюса, поэтому прозвучала идея о более тесном сотрудничестве стран Балтии в авиационной сфере и возможном создании совместной балтийской авиакомпании.
Такая модель региональной авиакомпании, совладельцами которой являются несколько государств, не нова. Ближайший географический пример - SAS Scandinavian Airlines, совладельцами которой долгое время являлись Швеция, Дания и Норвегия.
Тем не менее экономисты считают, что на практике реализовать такую модель между странами Балтии было бы сложно: как договориться, кто сколько вложит, и как делить прибыль?
Дискуссии о возможной совместной балтийской авиакомпании возобновились в то время, когда будущее airBaltic вновь оказалось в центре политической повестки дня - государству пришлось предоставить предприятию краткосрочный заем в размере 30 млн евро. Однако этого, похоже, будет недостаточно, и правительству уже этим летом, возможно, придется принимать решение о выделении компании дополнительного финансирования.
Доходы airBaltic в первом квартале этого года достигли 149,1 млн евро, что на 12,3% больше, чем годом ранее. Это самые высокие доходы авиакомпании в первом квартале за все время ее деятельности. Однако выросли и убытки - в первом квартале они составили 70,1 млн евро по сравнению с 29,3 млн евро годом ранее. На результаты первого квартала существенно повлиял конфликт на Ближнем Востоке - цены на топливо выросли, из-за ограничений в воздушном пространстве пришлось удлинить маршруты, что повысило операционные расходы. В последние месяцы компании пришлось отменить часть рейсов - в мае airBaltic не выполнила около 6,6% полетов, а в летний сезон планируется отменить 2,7% рейсов.
Расчеты Банка Латвии показывают, что прекращение деятельности airBaltic негативно отразилось бы на всей латвийской экономике.
"airBaltic - стратегически важное для Латвии предприятие. Позволить авиакомпании обанкротиться было бы самым простым, но в то же время худшим выбором", - заявил руководитель центрального банка Мартиньш Казакс.
При этом он отмечает, что прежняя стратегия, когда авиакомпания регулярно просит деньги у государства, исчерпала себя, и необходимо жизнеспособное финансовое решение. "Это дало бы Риге возможность стать бизнес-центром региона и когда-нибудь вернуть себе статус балтийской метрополии. К тому же во второй раз Латвии вряд ли удастся создать свою авиакомпанию с центром в Риге", - отмечает Казакс.
Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом airBaltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. На этой неделе Кулбергс поручил предоставить ему необходимую информацию.