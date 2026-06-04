В четверг усилится ветер и увеличится облачность
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В четверг усилится ветер и увеличится облачность

Отдел новостей

LETA

В четверг в Латвии усилится ветер, небо частично затянет облаками, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня скорость южного, юго-восточного ветра в порывах достигнет 10-15 метров в секунду. Наиболее пасмурно днем будет в Курземе, больше солнца сохранится в Латгале и Видземе. К вечеру на юго-западе Курземе пойдет дождь. Максимальная температура воздуха составит +20...+25 градусов.

В Риге сохранится сухая погода, солнце временами будет скрываться за облаками, а южный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +23 градусов.

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