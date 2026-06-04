Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
В четверг усилится ветер и увеличится облачность
В четверг в Латвии усилится ветер, небо частично затянет облаками, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня скорость южного, юго-восточного ветра в порывах достигнет 10-15 метров в секунду. Наиболее пасмурно днем будет в Курземе, больше солнца сохранится в Латгале и Видземе. К вечеру на юго-западе Курземе пойдет дождь. Максимальная температура воздуха составит +20...+25 градусов.
В Риге сохранится сухая погода, солнце временами будет скрываться за облаками, а южный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +23 градусов.