В четверг усилится ветер и увеличится облачность

Во второй половине дня скорость южного, юго-восточного ветра в порывах достигнет 10-15 метров в секунду. Наиболее пасмурно днем будет в Курземе, больше солнца сохранится в Латгале и Видземе. К вечеру на юго-западе Курземе пойдет дождь. Максимальная температура воздуха составит +20...+25 градусов.