Литва подтвердила, что обсуждает с США размещение на своей территории ядерного оружия

В свою очередь в Варшаве заявили, что Польша не заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing по размещению американского тактического ядерного оружия в странах НАТО, у которых нет собственного ядерного арсенала, сообщает сайт Польского радио. Замминистра обороны Павел Залевский заявил, что Польша ведет с США интенсивные переговоры по военным вопросам, но они касаются прежде всего ядерного сдерживания, а не программы Nuclear Sharing.