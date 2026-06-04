Литва подтвердила, что обсуждает с США размещение на своей территории ядерного оружия
Литва участвует в обсуждениях возможного размещения ядерного оружия США на ее территории. Как сообщает DW, это подтвердил министр обороны страны Робертас Каунас.
"Обсуждения действительно идут. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются и Литва, безусловно, не остается в стороне", - сказал Каунас.
Подчеркнув, что ядерный потенциал способствует сдерживанию и безопасности, глава Минобороны Литвы добавил, что страны должны принимать меры для укрепления своей обороны и независимости.
Президент Литвы Гитанас Науседа, спикер Сейма Юозас Олекас и председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Римантас Синкявичюс заявили, что не исключают обсуждение возможных поправок в конституцию республики, которая запрещает размещение оружия массового поражения и иностранных военных баз на территории Литвы.
В свою очередь в Варшаве заявили, что Польша не заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing по размещению американского тактического ядерного оружия в странах НАТО, у которых нет собственного ядерного арсенала, сообщает сайт Польского радио. Замминистра обороны Павел Залевский заявил, что Польша ведет с США интенсивные переговоры по военным вопросам, но они касаются прежде всего ядерного сдерживания, а не программы Nuclear Sharing.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, о соответствующих секретных переговорах написала газета The Financial Times. Речь шла о странах Балтии и Польше.
По данным источников издания, Вашингтон изучает возможности расширения числа европейских государств, где размещаются элементы их стратегии ядерного сдерживания, например самолеты двойного назначения, которые могут участвовать в ядерных миссиях.